Mais de uma década depois, a Autoeuropa voltou a ser a maior exportadora do país, destronando a Petrogal, que liderava o ranking há dez anos, depois de um ano de produção recorde, revela o Jornal de Negócios (acesso pago).

2019 foi um ano recorde para a Autoeuropa, com a empresa a produzir 256.900 unidades produzidas, das quais 255.300 foram exportadas, de acordo com os números da empresa. E foram esses números que valeram à fábrica de Palmela o título de maior exportadora do país, voltando a liderar o pódio ao fim de 14 anos (a última vez tinha sido em 2005), segundo os dados cedidos ao mesmo jornal pelo INE.

A Autoeuropa destronou, assim, a Petrogal, que ocupava o topo da tabela há dez anos. A empresa, que detém as refinarias de Sines e Matosinhos, observou uma queda nas exportações de produtos petrolíferos até setembro. A completar o pódio está a Navigator (na mesma posição), sendo que as 10 das maiores exportadoras foram responsáveis, no ano passado, por 22% das vendas ao exterior, num total de 13,2 mil milhões de euros.