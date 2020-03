A Indie Campers foi das empresas que mais cresceu na Europa entre 2015 e 2018, de acordo com o ranking publicado pelo Financial Times. A startup, um marketplace de road trips, ficou em 38.º lugar na classificação geral, e lidera o grupo de 14 empresas portuguesas que integram a lista.

O Financial Times e a Statista voltaram a selecionar as 1.000 empresas de maior crescimento da Europa, em mais uma edição do ranking FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies, que distingue empresas europeias que registaram maior taxa de crescimento de receitas entre os anos 2015 e 2018.

No período analisado, a startup portuguesa fundada por Hugo Oliveira obteve um crescimento total de 2.878% e um crescimento médio anual de 210%.

“A presença da Indie Campers no top 40, entre 1000 empresas, de um dos rankings empresariais mais prestigiados a nível europeu orgulha-nos sobejamente e demonstra que o turismo de road trips é mais do que uma tendência na Europa”, explica Hugo Oliveira, fundador e CEO da Indie Campers, citado em comunicado.

Além da Indie Campers, da lista fazem parte a Bluwalk, Vadeca Facility Services, Binary Subject, Santigado, Simples Análises, Ecosupply, Globalis, New AdVentures, Pluris Investments, DoITLean, Abotoa (Skypro), Multimoto Motor e Redshift Consulting. Entre as empresas do ranking estão representantes de países como Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo e Reino Unido, entre outros.

Fundada em 2013, a Indie Campers abriu, já este ano, 15 novas bases e mais do que duplicou a frota, tendo lançado novos produtos. Em resultado do crescimento em toda a Europa, a empresa quer contratar pelo menos 100 novos trabalhadores e está a preparar a entrada no mercado norte-americano. A empresa, um marketplace de aluguer para road trips, conta atualmente com uma frota de mais de 2.000 veículos e está presente em 49 localizações em 15 países europeus.