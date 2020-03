Com base no plano anunciado, a Aetna renuncia às franquias todos os testes de diagnóstico no âmbito da epidemia Covid-19. A iniciativa cobre um kit de teste fornecido para pacientes que cumpram as diretrizes em vigor nos centros de controlo e prevenção de doenças nos EUA (CDC) para testes de diagnóstico, os quais podem ser efetuados em qualquer laboratório certificado para o efeito no território da União.

A Aetna – seguradora que está autorizada em Portugal com duas licenças de seguros em regime de livre prestação de serviços (LPS) para os ramos de acidentes, doença e assistência – também deixa de assumir os custos associados aos testes de diagnóstico em qualquer local autorizado para todas as linhas de negócios comerciais (Medicare e Medicaide).

Nos próximos 90 dias, a seguradora disponibilizará aos seus clientes consultas de telemedicina a custo zero, para qualquer especialidade, tornando as vídeo consultas o canal de primeira linha para limitar o potencial de exposição ao vírus em consultórios médicos e centros de saúde.

“Apoiar a saúde e bem-estar dos nossos membros e remover obstáculos no acesso a cuidados estão entre as principais áreas do nosso foco à medida que navegamos na propagação da COVID-19″, afirma Karen Lynch, presidente da Aetna e vice-presidente executiva da CVS Health, num comunicado. “É por isso que disponibilizamos testes diagnósticos e visitas de telemedicina COVID-19 sem custos extras ou partilha de custos para os segurados da Aetna, juntamente com uma série de outros programas e ofertas que reforçam o nosso compromisso de oferecer acesso aos cuidados em tempo útil e sem interrupções”, acrescentou.

A partilha de custos é retirada de todas as consultas por videoconferência através da aplicação «CVS MinuteClinic» e oferta «Teladoc» cobertas pela Aetna e fornecedores de serviços em rede que prestam cuidados virtuais sincronizados (videoconferência ao vivo). Todos os planos comerciais de seguro passam a estar abrangidos por este programa. Os patrocinadores de planos com seguro próprio poderão optar por não participar no programa, a seu critério, ressalva a CVS Health, líder norte-americana em redes de farmácias e clínicas nos EUA.

Os beneficiários que forem diagnosticados com a doença Covid-19 receberão o pacote de tratamento da CVS através do programa «Healing Better» da Aetna. O pacote inclui medicamentos de venda livre para aliviar sintomas e produtos de higienização para ajudar a manter outros que compartilham a casa protegidos da exposição.