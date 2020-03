O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) pediu à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, o encerramento das Lojas do Cidadão por todo o país. Em nota pública aos associados, o pedido surge após a ministra da Saúde ter pedido o encerramento de espaços que tenham mais de 150 pessoas, em Felgueiras e Lousada, como forma de prevenção do Covid-19, isto porque os cidadãos destas localidades vão deslocar-se para as vizinhas.

“Sabendo, que estando encerrados os serviços em Felgueiras e Lousada, não tem o Governo, nas pessoas da ministra da Saúde e da ministra da Justiça, o discernimento necessário para concluir de que as pessoas de Felgueiras e Lousada com necessidades em efetuar os mais diversos pedidos de natureza administrativa vão, imediatamente, circular para a periferia, concretamente para Penafiel, Paços de Ferreira; Guimarães; Paredes, Valongo, Ermesinde, Maia; Porto, Vila Real, pelo que estas Conservatórias, Lojas do Cidadão e Nascer Cidadão deverão ser encerradas“, defende o STRN em comunicado.

O Sindicato defende que todas as unidades de trabalho que agreguem mais de 150 pessoas sejam encerradas a nível nacional, em especial as Lojas do Cidadão, como forma de prevenção. “As grandes Lojas do Cidadão como as de Braga, Porto, Aveiro, Laranjeiras, Odivelas, Saldanha, Marvila, entre outras atendem centenas de pessoas ultrapassando em larga escala, a média de 1.000 pessoas diárias, não esquecendo as grandes unidades orgânicas do IRN, Ip“, nota.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal subiu esta terça-feira de 39 para 41, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS) na última atualização do boletim epidemiológico. 27 casos localizam-se no norte do país, dois no centro, dez na região de Lisboa e Vale do Tejo e dois no Algarve.