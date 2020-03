A ministra da Saúde, Marta Temido, ouvida no Parlamento esta quarta-feira revela que o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus já supera os 41 do último balanço da Direção Geral de Saúde (DGS). Atualização do balanço oficial acontece ainda esta manhã.

“Ontem de manhã eram 41 os casos confirmados e tivemos mais casos confirmados” desde a última atualização afirmou governante ouvida esta quarta-feira na audição parlamentar da Comissão da Saúde, remetendo para a atualização do boletim epidemiológico que será divulgado ainda esta manhã o balanço oficial.

“É inevitável que entremos na fase de mitigação dentro de horas, ou dias“, assumiu ainda Marta Temido, esclarecendo que a “dinâmica da situação epidemiológica está a ser muito rápida”.

Não sendo dados oficiais, a RTP está a avançar que existirão pelo menos mais sete pessoas contagiadas, o que elevará para 48 o número total.

A última atualização do boletim epidemiológico, nesta terça-feira, apontava para a existência de 41 casos, 27 dos quais localizados no norte do país, dois no centro, 10 na região de Lisboa e Vale do Tejo e dois no Algarve.

Segundo as autoridades de saúde portuguesas, existiam 375 casos suspeitos e 83 aguardavam resultado laboratorial. Estavam ainda 667 pessoas sob vigilância das autoridades, não havendo ainda registo de mortes associadas à doença Covid-19.

(Notícia atualizada às 11h10)