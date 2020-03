5 coisas que vão marcar o dia

A agenda do dia vai continuar preenchida pelo surto do coronavírus. A Direção-Geral de Saúde fará uma nova atualização da situação do número de infetados. Entra em vigor a linha de crédito para apoiar a tesouraria das empresas afetadas pelo Covid-19. Os hotéis divulgam efeitos do impacto do vírus no setor. Em Frankfurt, o Banco Central Europeu deverá anunciar estímulos para travar impacto da epidemia na economia. Fora deste âmbito, a nova líder da CTGP reúne com PS e PSD.

Quantos casos de infeção por Covid-19?

O número de infetados por coronavírus em Portugal continua a subir. A Direção-Geral de Saúde fará uma nova atualização da situação do surto do Covid-19 no país: casos confirmados, casos suspeitos, casos que aguardam resultado laboratorial.

BCE anuncia medidas contra o vírus

É dia de reunião do Conselho de Governadores do BCE, da qual se aguardam novidades para travar o impacto económico do surto do coronavírus. Christine Lagarde tem o palco. Já outros bancos centrais anunciaram medidas para estimular a economia e evitar uma recessão mundial. Serão ainda publicadas novas projeções macroeconómicas para a Zona Euro.

Entra em vigor nova linha de tesouraria

Anunciada há cerca de uma semana, entra em vigor a nova linha de crédito no valor de 200 milhões de euros disponibilizada pelo Governo, no âmbito do programa Capitalizar, para ajudar a tesouraria das empresas afetadas pelo abrandamento da atividade da economia por causa do coronavírus.

Hotéis divulgam impacto do surto

O turismo está a ser um dos setores mais prejudicados pela propagação do novo coronavírus perante as restrições na circulação para travar a epidemia. A AHP apresenta resultados do inquérito sobre o impacto do Covid-19 no setor hoteleiro, já à espera de uma quebra do negócio nas férias da Páscoa.

Nova líder da CGTG reúne com PS e PSD

Uma delegação da CGTP liderada pela recém-eleita secretária-geral, Isabel Camarinha, reúne com o PS e o PSD. As reuniões, que se realizam a pedido da central sindical, têm como objetivo apresentar as conclusões do XIV Congresso e definição das grandes linhas de intervenção sindical para os próximos anos. A reunião com o PS acontece às 10h00. À tarde, o sindicato reúne com os sociais-democratas pelas 15h00.