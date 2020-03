O grupo criado para acompanhar e avaliar a evolução da cadeia de abastecimento nos setores agroalimentar e do retalho durante o surto do novo coronavírus, classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, vai reunir esta quinta-feira pela primeira vez, no Ministério da Economia.

Entre os objetivos do grupo está a “antecipação de eventuais situações de perturbação no provimento regular ou comportamentos individuais desproporcionais face às necessidades efetivas dos cidadãos”, lê-se numa nota de agenda enviada pelo Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Consoante o evoluir da situação, o grupo criado pelo Governo poderá “delinear, se necessário, medidas preventivas ou corretivas destinadas a manter ou restabelecer as normais condições de abastecimento”. Esta terça-feira já se reportava um “ligeiro aumento da procura de produtos” nos super e hipermercados, mas o funcionamento decorria “com total normalidade”, de acordo com a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Da parte dos agricultores, a Confederação dos Agricultores de Portugal já veio assegurar que não haverá “seguramente” uma rutura na cadeia de abastecimento de produtos alimentares. Na reunião desta quinta-feira vão estar presentes o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, e o secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo.