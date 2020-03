Os trabalhadores da Autoeuropa vão receber um prémio adicional de 300 euros por terem superados as metas de produção definidas, avançou ao ECO, fonte oficial da Autoeuropa. Este montante acresce ao bónus de produção que os trabalhadores têm contratualizado sempre que os objetivos definidos são cumpridos e que, no caso dos operadores fabris e dos técnicos de manutenção, ascende a 1.400 euros.

O prémio de produção é pago em duas tranches. “A primeira foi paga em janeiro e a segunda será paga no final deste mês”, disse ao ECO um responsável da comissão de trabalhadores da Autoeuropa. Em causa estão 1.400 euros, pelo desempenho que a fábrica teve — foram produzidos 900 veículos por dia e a empresa, 14 anos depois, voltou a liderar o ranking das exportadoras nacionais, destronando a Petrogal.

“Este montante corresponde à média salarial dos operadores, o que significa que para os operadores nos escalões mais baixos, o prémio é superior a um salário mensal”, explicou o mesmo responsável. Para os quadros intermédios, o valor do prémio é equivalente a um salário, que ronda os dois mil euros.

A estes montantes acresce agora um bónus adicional de 300 euros, isto num ano em que a fábrica de Palmela quase atingiu os três milhões de unidades. Desde que abriu, em 26 de abril de 1995, já produziu 2.941.955 automóveis.

Os objetivos da fábrica são cada vez mais ambiciosos. “Estamos a aumentar a capacidade de produção do T-Roc. Por agora, conseguimos produzir 32 T-Roc por hora. Devido à grande procura do mercado, estamos a investir para passar a produzir 45 T-Roc por hora no verão”, disse, em fevereiro, Miguel Sanches, diretor-geral da fábrica, citado pelo Dinheiro Vivo.

Os bónus que os trabalhadores de Palmela vão receber comparam com os 4.950 euros brutos que os colaboradores da Volkswagen AG vão receber, no âmbito do seu acordo de empresa. Neste caso, já foram pagos 1.690,50 euros com o salário de novembro e os restantes 3.259,5 serão pago juntamente com o vencimento de maio.

“Os trabalhadores da Volkswagen voltaram a demonstrar um forte desempenho em equipa em 2019. Deram um contributo chave para o sucesso empresarial da Volkswagen”, disse o presidente executivo, Herbert Diess, em comunicado. E como forma de agradecimento por este desempenho a empresa atribuiu-lhes este prémio de 4.950 euros, que se restringe à Volkswagen AG, não se aplicando às empresas associadas como a Autoeuropa.

No entanto, Herbert Diess baixa as expectativas para este ano. “Para 2020 é claro que as expectativas poderão ser mais limitadas. A transformação vai exigir dedicação, flexibilidade e eficiência. Não só tendo em conta o coronavírus, a economia e também a Volkswagen enfrentam um ano altamente desafiante”.