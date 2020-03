Ex-gestores do BES com 18,2 milhões congelados

Cinco ex-administradores do antigo Banco Espírito Santo têm cerca de 18,2 milhões de euros retidos no BES “mau”. A decisão partiu do Banco de Portugal, na altura da resolução do BES, pertencendo cerca de metade do valor em causa a Ricardo Salgado, avança, esta segunda-feira, o Correio da Manhã (acesso pago).

De acordo com o jornal, nove dos 18,2 milhões de euros congelados pertencem a Salgado; quatro milhões de euros a Amílcar Morais Pires; 2,2 milhões de euros a Manuel Fernando Espírito Santos; cerca de dois milhões de euros a José Maria Ricciardi; e cerca de um milhões de euros a José Manuel Espírito Santo. Ou seja, dos cinco administradores em questão, quatro são membros da família Espírito Santo.

Estas verbas estão atualmente retidas no BES “mau”, que ficou com os ativos tóxicos do BES, só devendo o congelamento terminar quando o processo de liquidação estiver concluído. O dinheiro poderá, depois, ser utilizado para pagamento de dívidas aos credores do BES “mau”, se a comissão liquidatária vencer a disputa judicial que tem com os ex-administradores do BES.