Empresas de vestuário disponíveis para produzir equipamentos

Um grupo de empresas de referência das indústrias do vestuário e confeção, liderado pela Anivec, está disponível para pôr as suas capacidades técnicas na a produção de “equipamentos de proteção individual e e vestuário de trabalho para os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros”, apurou o ECO junto de fonte daquela associação. Este grupo de empresas está em contactos com o Ministério da Economia para pôr este plano em prática.

O que explica esta iniciativa de empresários como César Araújo (Calvelex e presidente da Anivec) e Luís Guimarães (Polopique)? O contexto excecional que se vive no mundo e em Portugal com a proliferação do Covid-19, que até ao momento já contabiliza 448 casos confirmados de infeção pelo vírus.

«A fileira têxtil e vestuário nacional tem capacidades técnicas inigualáveis no mundo e não poderíamos, num momento difícil como o atual, deixar de contribuir, dentro das nossas possibilidades, para este combate que é de todos nós», resume César Araújo, presidente da ANIVEC.