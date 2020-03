Hoje nas notícias: prestação da casa, emprego e AdC

O Governo está a estudar, em conjunto com os bancos e com o Banco de Portugal, um mecanismo que isentará os portugueses do pagamento da prestação da casa, face à pandemia de coronavírus. Esse surto já está, por outro lado, a provocar cortes nos postos de trabalho e a levar milhares de emigrantes a quererem regressar a Portugal. A AdC deixará de receber o dinheiro das coimas e a Mota-Engil juntou-se ao chineses para um megaprojeto no México.

Suspensão do pagamento das prestações do crédito à habitação à vista?

O Executivo de António Costa deverá aprovar, um mecanismo que irá isentar os portugueses do pagamento da prestação da casa. Governo, bancos e Banco de Portugal estão a estudar um mecanismo que permitirá isentar as famílias que sofreram quebras de rendimento significativas face à pandemia de coronavírus. Tal pode passar por uma isenção completa de juros e capital, que depois será compensada pelo alargamento da maturidade do empréstimo. Por exemplo, se a isenção durar nove meses, o crédito seria estendido em nove meses para além do prazo inicial. Leia a notícia completa no Correia da Manhã (acesso pago).

Coronavírus já está a causar “despedimentos” em Portugal

Pouco mais de duas semanas depois dos primeiros casos de coronavírus terem sido registados em Portugal, a pandemia já começou a ter impacto no emprego. Os trabalhadores com vínculos precários e os trabalhadores independentes estão a ser os primeiros alvos dos cortes nos postos de trabalho, denunciam a CGTP e os Precários Flexíveis. A central sindical liderada por Isabel Camarinha não tem números oficiais, mas adianta que na hotelaria e na restauração há vários exemplos de pessoal que tinha sido contratado para fazer ao aumento da procura tradicional na Páscoa, mas que está agora a ser dispensado, durante o período experimental, face ao impacto do surto de Covid-19 no setor do turismo. Leia a notícia completa na Rádio Renascença (acesso livre).

AdC vai deixar de receber dinheiro das coimas

Até agora, o valor das coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) era distribuído em 60% para o Estado e 40% para a entidade liderada por Margarida Matos Rosa, mas tal irá mudar a curto prazo. É que vai entrar em vigor, brevemente, uma diretiva europeia, que pretende reforçar a “independência funcional das autoridades administrativas nacionais da concorrência” face a “intervenções externas ou pressões políticas”, estipulando que as coimas em causa não poderão ser utilizadas para o próprio financiamento da AdC. A instituição de Matos Rosa pretende mesmo que tal regra se aplique a todas as coimas por infração ao regime jurídico da concorrência. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Milhares de emigrantes em fuga para Portugal

Milhares de portugueses que estavam a viver no estrangeiro estão a regressar a Portugal face à pandemia de coronavírus. A falta de trabalho e o pânico resultantes do surto em causa estão entre as razões desse regresso. O coronavírus já provocou quase oito mil mortes em todo o mundo e infetou mais de 190 mil pessoas. Em Portugal, os primeiros casos foram registados a 2 de março, tendo esse número subido entretanto para 448, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde (DGS). Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).

Mota-Engil junta-se a chineses para megaprojeto no México

A portuguesa Mota-Engil está a liderar um consórcio com a chinesa CCC para concorrer a um dos maiores projetos ferroviários da atualidade. Em causa está o comboio turístico no México, que passará por cinco estados, com 1.500 quilómetros de linha e um investimento de cerca de 7,7 mil milhões de euros. Segundo adiantaram os responsáveis da Mota-Engil, cada lote envolverá 500 a 800 milhões de investimento. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (link indisponível).