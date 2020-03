Por estes dias, a palavra de ordem é “ficar em casa”. Trabalhar em casa, estudar em casa, cozinhar várias refeições por dia, seja para uma família pequena ou numerosa, comprar mais, consumir mais, ver multiplicar os sacos de lixo, ter as máquinas de roupa e de loiça a trabalhar quase sem parar. Resultado: mais resíduos urbanos e um maior gasto de eletricidade, gás e água.

“A pandemia de Covid-19 está a parar o Mundo. E irá inevitavelmente contribuir para repensarmos os nossos comportamentos e até que ponto conseguimos mudar alguns hábitos na nossa vida”, disse ao Capital Veerde, do ECO, fonte oficial da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. A organização não-governamental de ambiente (ONGA) aproveitou também para deixar um apelo: “Neste período de contenção, em que as famílias estão quase obrigadas a ficar em suas casas, seria importante as empresas fornecedoras de energia, água e gás pudessem oferecer um desconto social na prestação destes mesmos serviços básicos“.

Do lado da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, o aumento exponencial do volume de resíduos já é um dado adquirido: “Com mais pessoas a trabalhar a partir de casa, a produção de lixo doméstico tem vindo a aumentar. Para que seja possível alocar todos os meios à recolha diária, está suspenso o agendamento e recolha de: lixo volumoso, resíduos verdes de limpeza de jardins, resíduos de construção e demolição”, admitiu já a autarquia.

A pedido do Capital Verde, do ECO, a Quercus deixa “algumas dicas de eficiência de recursos enquanto estivermos em isolamento social”, entre quais:

Se estamos mais tempo em casa gastamos mais água, mais eletricidade e mais gás. Assim, podemos tentar otimizar estes consumos. Por exemplo: de cada vez que abrimos a torneira gastamos entre 6 a 12 litros de água por cada minuto que passa . Nesta fase, em que não podemos deixar de lavar as mãos a cada gesto, podemos fazê-lo fechando obrigatoriamente a torneira de cada vez que desinfetamos ou ensaboamos as mãos, ou mesmo o corpo durante um banho.

. Nesta fase, em que não podemos deixar de lavar as mãos a cada gesto, podemos fazê-lo fechando obrigatoriamente a torneira de cada vez que desinfetamos ou ensaboamos as mãos, ou mesmo o corpo durante um banho. Podemos também aproveitar a água de lavagem dos alimentos para a rega das plantas. Guardar a água que corre, quando a aquecemos para o banho, para a utilizar na lavagem do chão.

É importante desligar os equipamentos que não estão a ser utilizados e desligar as luzes dos espaços que não estão ocupados. Tentar aproveitar a tarifa bi-horária para as lavagens da roupa e da loiça, nas máquinas de lavar. Assim poupamos na carteira e poupamos o ambiente.

Mais tempo em casa poderá implicar uma maior produção de lixo, pelo que poderemos contribuir para a sua reciclagem colocando-os nos ecopontos corretos – azul para o cartão e o papel, verde para o vidro e amarelo para o plástico e metal. Mais dúvidas sobre o encaminhamento no lixo poderá esclarecer na aplicação Wasteapp, da Quercus. Procure os ecopontos perto da sua residência e participe na separação do seu lixo, sempre que tiver respostas para o seu encaminhamento.

Nesta situação, com o encerramento de algumas lojas, alguns de nós poderão estar limitados em poder comprar a granel, tendo que recorrer a comprar embalado. De qualquer forma, deverá evitar-se adquirir grandes quantidades de produtos, principalmente os perecíveis, para evitar passar os prazos ou que se estrague contribuindo para o aumento do desperdício alimentar.

para evitar passar os prazos ou que se estrague contribuindo para o aumento do desperdício alimentar. Como estamos a comprar mais produtos embalados, podemos reutilizar estas embalagens para acondicionar outros alimentos ou outros produtos , mas também podemos usar as embalagens para fazer projetos, ocupando as nossas crianças.

, mas também podemos usar as embalagens para fazer projetos, ocupando as nossas crianças. Procurar comprar apenas o que é necessário, se possível opte pelas compras online , adquirindo os produtos da época e tentar comprar produtos de origem nacional. Se tiver que optar pela compra de produtos embalados, opte, sempre que possível, por embalagens familiares e que permitam a substituição através de recargas.

, adquirindo os produtos da época e tentar comprar produtos de origem nacional. Se tiver que optar pela compra de produtos embalados, opte, sempre que possível, por embalagens familiares e que permitam a substituição através de recargas. Verifique o prazo de validade dos produtos para evitar ultrapassá-los. Aproveite as sobras alimentares e seja criativo na sua reutilização para a confeção de novas receitas. Existem muitas ideias disponíveis na Internet que o poderão ajudar.