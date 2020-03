Um mês após a implementação das medidas de contenção face à pandemia, a China parece estar a conseguir “matar” o vírus. E a vida começa a voltar ao normal. Prova disso é que a economia chinesa já está a operar a 75% da sua capacidade, deixando antever um retorno gradual aos valores normais de produção até ao final de abril, estima a Euler Hermes, líder mundial em seguros de créditos e acionista da COSEC.

Apesar de a China já estar a operar a mais de metade da sua capacidade, “a performance económica deste país asiático será condicionada por uma demora na recuperação da confiança dos consumidores, uma vez que os volumes de transações imobiliárias permanecem ainda 70% abaixo dos níveis normais”, explica a Euler Hermes, em comunicado.

Segundo esta análise, só no primeiro trimestre do ano, as medidas de contenção tomadas por Pequim tiveram um impacto no PIB de pelo menos três pontos percentuais. Nos dois primeiros meses de 2020, o crescimento do comércio chinês foi o mais baixo desde 2016, com as exportações a caírem 17,2% e as importações a cederem 4,0%.

Todavia, mesmo com o impacto que o Covid-19 está a provocar a nível mundial, a mesma análise destaca que este cenário “fica bastante abaixo do provocado pela crise de 2009, quando, no espaço de apenas um mês, as exportações desaceleraram -26.5% e as importações -43.1%”.