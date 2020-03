Médis antecipa lançamento do serviço de telemedicina

A Médis, seguradora de saúde do grupo Ageas, antecipou o lançamento do “Médico Online” um novo serviço de medicina através do canal internet. O “Médico Online” permite aos Clientes consultar um médico através de vídeo chamada, enviar exames ou receber prescrições. A nova solução, disponível via app da Médis, vai ainda permitir à equipa médica guardar o registo das consultas efetuadas, garantindo um acompanhamento do historial clínico do paciente em todas as interações. Cooperar na crise aliviando a carga do SNS foi o objetivo e o serviço será gratuito até 31 de Maio.

As consultas serão asseguradas pela Equipa Médica de um prestador da Rede Médis e o seu agendamento poderá ser direto na app Médis ou solicitando ao Enfermeiro da Linha Médis ajuda para o fazer. No acesso via Linha Médis, e em caso de encaminhamento para o serviço Médico Online, terá acesso prioritário na sala de espera.

Contando com mais de 770 mil clientes, a Médis não se assustou com a dimensão. “O lançamento deste serviço, neste contexto tão específico como o que vivemos, prova uma vez mais que como entidade responsável que somos a nossa principal preocupação é estar ao lado dos nossos Clientes, em todas as alturas” refere Teresa Bartolomeu, Responsável de Marketing da Médis.

O serviço “Médico Online” já está disponível na app da Médis e destina-se a clientes individuais e empresas, incluindo micro.

Entretanto o grupo Ageas centralizou toda a informação sobre Covid-19 num espaço do site corporativo, agregando todos os serviços prestados pelas suas marcas em resposta aqui.