Um Macan mais desportivo. Chegou o GTS

O Macan foi das melhores apostas que a Porsche fez nos últimos anos. Depois do Cayenne, a fabricante de Estugarda respondeu à crescente procura por SUV com um modelo mais compacto, mas com todos os atributos que distinguem a marca das restantes. Entre elas, o estilo, mas principalmente a (muita) potência.

Com o restyling veio o Macan e o Macan S. Para quem queria sensações mais fortes, juntou-se o crème de la crème, o Turbo — carregado com 440 cv que atiram o SUV até aos 270 km/h. Mas, agora, há mais uma opção a ter em conta. Um meio-termo. Ou melhor, um bom compromisso entre o estilo civilizado dos Macan e o look mais ready to race dos Turbo, que vai buscar a designação aos anos 60.

O GTS destaca-se pelos detalhes em preto, da grelha aos faróis (à frente e atrás), até à dupla saída de escapes na traseira. Além das side blades, nas portas, também escuras, com inscrição do modelo, e as jantes de 20 polegadas que assentam que nem uma luva num modelo em que o lado mais dark também se mostra no interior.

Não tem só um volante de corrida

Se por fora é fácil perceber que este é um Macan especial, lá dentro a marca fez questão de dar ao condutor boa noção de que está ao volante de um modelo diferente. E isso começa exatamente pelo… volante. Tal como os restantes GTS da Porsche, também aqui temos um círculo coberto em alcântara com aquecimento.

Esta é apenas uma das muitas das características distintivas no interior do GTS, que brinda condutor e restantes ocupantes com pormenores como o aço escovado no tablier, mas também bancos mais desportivos ainda que este “disfarce” não ponha nunca em causa o conforto. Afinal, estamos a falar de um modelo para a família.

Tal como bancos contam com ajustes para todos os gostos, também o próprio do Macan. Daí que o túnel central esteja cheio de botões de um lado e do outro da manete da caixa automática. Mais acima, temos mais onde tocar, neste caso o ecrã de 10,9 polegadas que não passa despercebido. É um splash de tecnologia que contrasta, e bem, com o cronómetro no topo do tablier, aquele que nos desperta a vontade de rodar a chave.

A potência bi-turbo

Sob o capot está um 2.9 V6 bi-turbo capaz de produzir 380 cv. É garantia de um ronco simpático ao simples rodar da chave, para o qual contribui obviamente o escape desportivo de série nesta versão. Apesar de toda a potência, e daquele barulhinho que sai pela traseira, não é um automóvel brusco. É civilizado quanto baste, sendo as passagens da caixa automática suaves.

Mesmo com uma afinação mais desportiva, que rebaixou o Macan em 15 milímetros, o GTS prima pelo conforto, mas sem descurar as aptidões mais desportivas. Basta dar um toque no seletor dos modos de condução, rodando para Sport ou Sport Plus, para se sentir a alma racing deste… SUV.

A resposta do motor é potente quando se desafiam todos os cavalos. E os números demonstram-no: 4,7 segundos dos 0 aos 100 km/h, com uma velocidade máxima de 261 km/h. É preciso algum estômago para aguentar o “coice”, mas também algumas mãozinhas para o domar — embora as ajudas à condução estejam lá para evitar qualquer calafrio.