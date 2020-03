Revista de imprensa internacional

Tal como recomendado pelo Banco Central Europeu, o ING vai suspender o pagamento de dividendos aos seus acionista, contudo, o UBS confirmou o pagamento de um dividendo relativo ao ano de 2019, contrariando a recomendação dos supervisores. Ainda nesta crise pandémica, analistas do Centro de Economia e Negócios do Reino Unido alertam que o surto pode causar uma queda de 15% na produção económica do país. A Renault decidiu fechar todas as suas fábricas, à exceção das unidades na China e Coreia do Sul, que já retomaram atividade.

Les Echos

ING segue recomendações e suspende dividendo. UBS decide pagar

As autoridades europeias estão a recomendar aos bancos suspendam a sua política de distribuição de dividendos face ao impacto da pandemia do novo coronavírus. Mas há bancos a seguirem rumos distintos. Enquanto o banco holandês ING anunciou esta segunda-feira que cumprirá as recomendações do Banco Central Europeu e que suspenderá o pagamento de dividendos, pelo menos até de outubro, o UBS confirmou o pagamento de um dividendo para o exercício de 2019, apesar das recomendações contrárias da Finma, a autoridade suíça do mercado financeiro.

Leia a notícia completa no Les Echos (acesso livre, conteúdo em francês).

The Guardian

Coronavirus pode tirar 15% à atividade económica do Reino Unido

A pandemia do coronavírus pode causar uma queda de 15% na economia do Reino Unido no segundo trimestre deste ano e o desemprego poderá duplicar, alertam os analistas. Segundo os especialistas do Centro de Economia e Negócios (CEBR), uma recessão é inevitável, já que as empresas estão a fechar as lojas e os gastos dos consumidores caíram drasticamente, na sequência das restrições para o isolamento. No que toca aos primeiros três meses do ano, os analistas estimam que a economia tenha diminuído marginalmente em 0,5%

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Governo espanhol dá moratória parcial de 24 horas ao recolher obrigatório

O Governo espanhol publicou o decreto-lei sobre o recolher obrigatório meia hora antes da meia-noite. Ou seja, as empresas tiveram apenas alguns minutos para se prepararem e saberem se podiam ou não contar com os seus funcionários esta segunda-feira. Este atraso é especialmente prejudicial para as empresas do setor industrial, já que precisam de organizar os turnos com antecedência. Na sequência deste atraso, o Executivo de Pedro Sanchéz concedeu uma moratória: “Nos casos em que é impossível interromper imediatamente a atividade, os trabalhadores incluídos no âmbito subjetivo desde decreto-lei poderão prestar serviços na segunda-feira, 30 de março de 2020 com o único objetivo de realizar tarefas imprescindíveis”, lê-se.

Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Reuters

Renault fecha todas as fábricas devido ao novo coronavírus

A Renault decidiu interromper a produção em todas as suas fábricas à exceção das unidades da China e da Coreia do Sul que já retomaram a atividade, devido ao impacto da crise provocada pelo novo coronavírus. “O Grupo planeia reiniciar as atividades de produção nos países em questão assim que as condições o permitirem e implementará medidas apropriadas para responder efetivamente à procura comercial”, disse esta segunda-feira a fabricante francesa.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

South China Morning Post

China aumenta exportação de kits de teste a Covid-19

Mais de 100 empresas chinesas estão a vender kits de testes ao novo coronavírus para a Europa, situação que acontece numa altura em que a procura interna por esses equipamento cai. Mas muitas dessas empresas não estão licenciadas para vender estes testes dentro do mercado chinês já que a natureza especializada do processo de produção apresenta limitações.

Leia a notícia completa no South China Morning Post (acesso livre, conteúdo em inglês).