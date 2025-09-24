Já são conhecidos os vencedores regionais dos prémios Best Of Wine Tourism 2026

Entre os vencedores do Best Of Wine Tourism 2026 estão a Quinta do Ameal, a Ventozelo Hotel & Quinta e a Quanta Terra. Veja a lista completa.

A Quinta do Ameal, do grupo Esporão (em Ponte de Lima), venceu a categoria “alojamento” e a Ventozelo Hotel & Quinta (São João da Pesqueira) do grupo Granvinhos – antiga Gran Cruz Porto distinguiu-se pelas “práticas sustentáveis em enoturismo” nos prémios Best Of Wine Tourism 2026 da região do Porto, Douro e Vinhos Verdes. Já Quanta Terra (Alijó) voltou a ganhar na categoria arte e cultura pelo terceiro ano consecutivo.

Os vencedores foram anunciados esta quarta-feira, no Forte de São João Batista, no Porto, numa iniciativa da autarquia da Invicta, no âmbito da rede internacional Great Wine Capitals que distingue anualmente os melhores projetos de enoturismo nas mais diversas categorias.

Um concurso com um júri internacional vai ainda eleger, de 2 a 6 de novembro, um vencedor global entre os galardoados de cada cidade e região.

Conheça aqui os premiados:

Alojamento – Quinta do Ameal

Arquitetura e Paisagem – Casa do Santo Wine & Tourism

Arte & Cultura – Quanta Terra Douro

Experiências Gastronómicas – Pedro Lemos

Experiências Inovadoras em Enoturismo – Vesúvio & Bomfim Experience

Práticas Sustentáveis em Enoturismo – Ventozelo Hotel & Quinta

Serviços de Enoturismo – Quinta da Torre, Anselmo Mendes

Fundada em 1999, a Great Wine Capitals contempla 11 cidades/regiões membro que incluem, além do Porto (Portugal), Adelaide (Austrália), Bilbão-Rioja (Espanha), Bordeaux (França), Hawke’s Bay (Nova Zelândia), Lausanne (Suíça), Mainz-Rheinhessen (Alemanha), Mendoza (Argentina), São Francisco-Napa Valley (EUA), Valparaiso-Casablanca Valley (Chile) e Verona (Itália).

A Great Wine Capitals consiste numa aliança internacional de cidades reconhecidas pelas suas regiões vinícolas que colaboram para promover o enoturismo e o crescimento económico da indústria e das suas regiões.

Foram ainda atribuídas sete menções honrosas: