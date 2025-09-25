5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros vai aprovar novas medidas para a habitação e o Banco de Portugal vai divulgar dados relevantes sobre o setor bancário. É também o dia em que a ministra do Trabalho será ouvida no Parlamento no âmbito da possível alteração à lei da greve, em que o Conselho Estratégico do PS tem a primeira reunião.

Conselho de Ministros aprova novo pacote de medidas para a habitação

O Governo vai aprovar novas medidas para a habitação no Conselho de Ministros desta quinta-feira. Luís Montenegro antecipou no Parlamento que será aprovado “um conjunto muito significativo e amplo de medidas na área da habitação, para promover habitação a preços moderados para os portugueses e, em particular, para a classe média”. Entre as medidas está o aumento da dedução à coleta de IRS para os inquilinos e a redução do IRS de “de 25% para 10%” para os proprietários nos contratos com renda acessível, anunciou o primeiro-ministro no debate quinzenal.

Banco de Portugal divulga dados do setor bancário

O Banco de Portugal (BdP) vai publicar informação sobre o sistema bancário relativa ao segundo trimestre deste ano. No primeiro trimestre do ano, a capacidade dos bancos de gerar lucro face ao capital investido pelos acionistas – a rentabilidade – caiu 1,54 pontos percentuais de março de 2024 para março de 2025, para 13,94%. A instituição vai ainda divulgar informação sobre a estabilidade financeira, o balanço das instituições financeiras monetária e as estatísticas regionais dos depósitos e dos empréstimos.

Revisão da Lei da Greve em debate no Parlamento

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, será ouvida esta quinta-feira no Parlamento no âmbito do anúncio feito pelo Governo da intenção de “proceder à revisão da Lei da Greve” a requerimento do grupo parlamente do Chega. Em causa está a intenção de tornar obrigatórios os serviços mínimos “em todas as ocasiões”. Luís Montenegro já defendeu que o objetivo da medida é não pôr em causa a proporção entre o direito à greve e outros direitos consagrados na Constituição.

Primeira reunião do Conselho Estratégico do PS

A primeira reunião trimestral do Conselho Estratégico do Partido Socialista está agendada para esta quinta-feira às 18h00. Coordenado pelo ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o Conselho Estratégico do PS é um órgão consultivo e propositivo, responsável por contribuir para o planeamento estratégico da ação política do partido, com horizonte temporal até 2050. O órgão foi criado pelo secretário-geral, José Luís Carneiro, e é composto por “personalidades com experiência política, académicos, empresários, gestores, cientistas, artistas, líderes associativos e jovens talentos”, com representação de diferentes regiões do país e da diáspora.

Conferência sobre economia digital e inteligência artificial

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa vai acolher a conferência “A Economia Digital, a Inteligência Artificial e o Futuro da Economia”. No evento será analisada a transformação económica impulsionada pelas novas tecnologias e debatido o papel da arbitragem como mecanismo eficaz para a resolução de litígios no contexto digital. O encontro arranca às 14h e é promovido pela Blockchain Arbitration Commerce Society, com o apoio do Centro de Arbitragem Comercial.