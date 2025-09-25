Aco Shoes de Famalicão avalia abertura de fábrica na Arábia Saudita

A portuguesa AcoShoes, empresa de calçado que pertence ao ex-autarca de Famalicão Armindo Costa, assinou um memorando de entendimento com a KhalabCommercialInvestmentCompany, grupo de investimento sediado na Arábia Saudita, para desenvolver uma colaboração estratégica no país.

“O acordo prevê a criação de uma entidade local com o objetivo de promover a entrada no mercado e a distribuição, apoiando e facilitando a introdução, promoção e distribuição dos produtos da Aco Shoes no mercado saudita e, também, o futuro fabrico local, avaliando a possibilidade de instalar, numa segunda fase, uma unidade de produção no Reino da Arábia Saudita”, refere um comunicado do Saudi Portuguese Business Council.

Fundada em 1975, a AcoShoes tem duas fábricas em Portugal (Vila Nova de Famalicão e Ponte de Lima) e uma terceira em Cabo Verde (em São Vicente). Emprega mais de 800 funcionários e produz 6.500 pares de sapatos diariamente.

Com este acordo, a Aco Shoes “liderará a componente técnica e operacional, enquanto a Khalab disponibilizará a sua rede local, apoio estratégico e institucional”, afirma ainda a mesma nota, destacando ainda estar previsto que a nova entidade seja formalmente constituída no prazo de 90 dias.

Com esta parceria, as duas partes visam “construir uma presença sólida no mercado saudita e explorar novas oportunidades de crescimento conjunto”.

A assinatura desde memorando aconteceu esta quinta-feira na 2.ª Edição do Fórum Saudita-Português do Setor Privado que aconteceu no Centro de Congressos do Taguspark.