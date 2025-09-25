Antas da Cunha Ecija assessora Femacosa de Fernando Santos
A Antas da Cunha Ecija assessorou a Femacosa - sociedade detida por Fernando Santos, ex-selecionador nacional -, no reforço da sua posição acionista na Science4you.
A Antas da Cunha Ecija assessorou a Femacosa – sociedade detida por Fernando Santos, ex-selecionador nacional -, no reforço da sua posição acionista na Science4you, após a ATENA ter alienado, no passado mês de junho, a sua posição maioritária na empresa.
A equipa de M&A da Antas da Cunha Ecija acompanhou toda a operação, tendo preparado e negociado o acordo de investimento e parassocial, que regulou a reestruturação societária e financeira da Science4you, bem como todos os demais contratos. A equipa que assessorou a operação foi coordenada por Amílcar Silva (Sócio) e composta por Carolina Meireles (Of Counsel), Carolina Ribeiro Santos (Associada Sénior) e Tânia Nogueira (Associada).
De acordo com Amílcar Silva, sócio Coordenador da equipa de M&A da Antas da Cunha Ecija: “Nos últimos anos, Portugal tem enfrentado inúmeros desafios económicos e sociais. Nesse sentido, esta operação reveste-se de especial significado, uma vez que revela a crescente confiança dos investidores nacionais, em setores estratégicos como a educação e inovação – essenciais para o aumento de competitividade do nosso país – ao mesmo tempo que demonstra uma aposta sólida no desenvolvimento de marcas com potencial global”.
A Science4you S.A foi fundada em 2008, em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A empresa aposta na criação de brinquedos educativos e científicos que melhorem os níveis de educação e que permitam às crianças aprender enquanto brincam. Os brinquedos Science4you são inspirados na metodologia STEAM, o que ajuda as crianças estimular as suas habilidades enquanto brincam em várias áreas: ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A empresa está atualmente presente em mais de 45 países, entre os quais: Brasil, Estados Unidos, Japão, Moçambique, Reino Unido, Espanha, França, Grécia, Polónia, Itália, Canadá e Austrália.
