Atena e 3T Portugal investem no Hospital da Ordem Terceira do Chiado
Hospital da Ordem Terceira do Chiado representa o quinto investimento na área hospital da parceria entre a Atena Equity Partners e a 3T Portugal.
A joint-venture criada pela Atena Equity Partners e pela 3T Portugal, dedicada ao investimento na área hospitalar, anunciou esta quinta-feira que assumiu a gestão e exploração do Hospital da Ordem Terceira do Chiado, através de uma parceria celebrada com a Venerável Ordem Terceira de S. Francisco da Cidade.
Fundado há mais de 350 anos, o Hospital da Ordem Terceira do Chiado disponibiliza mais de 30 especialidades em áreas como oftalmologia, ortopedia, cirurgia plástica ou gastrenterologia e uma equipa com mais de cem médicos.
“Com mais esta parceria, o Grupo Unisana Hospitais vê alargada a sua rede de unidades de saúde, abrangendo agora as regiões do Porto, Santarém, Torres Vedras, Lisboa e Almada“, diz a joint-venture liderada por Eduardo Nuno Moniz, em comunicado.
O Hospital da Ordem Terceira do Chiado representa o quinto investimento na área hospital da parceria entre a Atena Equity Partners e a 3T Portugal, seguindo-se à aquisição do Hospital Particular de Almada, do Hospital Soread em Torres Vedras e de duas clínicas em Santarém, bem como ao acordo de gestão para o Hospital da Lapa no Porto. Estas unidades estão reunidas em torno da marca Unisana Hospitais.
