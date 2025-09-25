“Bónus” em IRC vai chegar a mais empresas que aumentem salários? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Mesmo as empresas que agravem a diferença entre os ordenados mais baixos e mais altos deverão conseguir usufruir do incentivo à valorização salarial, em sede de IRC. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana falamos também sobre o crescimento dos empregos “clássicos”, além dos postos de trabalho ligado à Inteligência Artificial (IA), e sobre o disparo da despesa com o Complemento Solidário para Idosos.