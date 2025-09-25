Bosch vai cortar 13 mil postos de trabalho, mas “Portugal não será afetado”

A Bosch vai eliminar 13 mil postos de trabalho nas áreas de componentes automóveis até ao final de 2030. Apesar das dificuldades globais, fonte oficial da Bosch Portugal garante ao ECO que a operação portuguesa “não será afetada” e que o impacto “irá acontecer essencialmente na Alemanha”.

A empresa avança que precisa de “reduzir custos o mais rápido possível”. Além dos cortes de empregos, a gigante alemã pretende reduzir custos de materiais e operacionais, diminuir investimentos em instalações e prédios e otimizar a logística e as cadeias de abastecimento.

“Precisamos urgentemente de trabalhar na nossa competitividade no setor de mobilidade e continuar a reduzir nossos custos permanentemente”, disse Stefan Grosch, membro do conselho de administração e diretor de recursos humanos da gigante alemã, citado em comunicado. “Isso é muito doloroso para nós, mas infelizmente não há como contornar isso”, acrescentou.

“Os desenvolvimentos geopolíticos e as barreiras comerciais, como as tarifas, estão a criar incertezas significativas com as quais todas as empresas têm de lidar“, disse Markus Heyn, membro do conselho de administração da Bosch e responsável pela divisão automóvel, a propósito do plano de reestruturação.

Em entrevista recente à Reuters, o CEO Stefan Hartung já tinha avançado que iriam acontecer “ajustes estruturais”, enquanto antecipava que a receita da Bosch aumente cerca de 2% em 2025, em relação aos 90,5 mil milhões de euros no ano passado.

Em julho, a multinacional alemã anunciou a reestruturação da fábrica alemã de Reutlingen, após a quebra das vendas no mercado automóvel.

No ano passado, a Bosch empregava cerca de 418 mil funcionários em todo o mundo, dos quais 6.800 em Portugal. Com fábricas em Braga, Aveiro e alguns serviços em Ovar – o grosso do negócio foi vendido – e ainda um centro de serviços em Lisboa, a Bosch é a 5.ª maior exportadora do país e prevê continuar a investir mais de 100 milhões de euros por ano em Portugal.