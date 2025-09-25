BRANDS' ECO Cibersegurança em debate na Digital Operational Resilience Summit
A Digital Operational Resilience Summit vai reunir especialistas em cibersegurança e IT para debaterem sobre os maiores desafios para as empresas. O evento acontecerá dia 1 de outubro, em Oeiras.
O maior fórum de cibersegurança nacional – Digital Operational Resilience Summit (DORS) – está de regresso no próximo dia 1 de Outubro, no Lagoa Park Hotel, em Oeiras. Esta cimeira, organizada pela NOS, vai reunir líderes nas áreas de cibersegurança e IT com o objetivo de criar um espaço de partilha de conhecimento, networking e debate sobre os maiores desafios digitais das organizações.
Este ano, a conferência dará especial atenção à diretiva europeia NIS2, que introduziu requisitos mínimos de cibersegurança para todas as entidades que, se não forem cumpridos, podem levar a coimas até 10 milhões de euros ou 2% do volume de negócios anual a nível mundial.
Entre os vários oradores, a conferência conta com a participação de Manuel Ramalho Eanes, da NOS, o Contra-Almirante António Gameiro Marques, ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, Alvaro del Hoyo, da CrowdStrike, Paulo Vieira, da Netskope, Ricardo Silva, da Cisco, Rui Fialho, da Huawei, Javier Carreras Amorós, da Recorded Future, Nuno Silveiro, da OKTA, Rui Duro, da Check Point, Jorge Monteiro, da Ethiack e Pedro Barbosa, da Skill & Reach.
Além das inovações apresentadas pelos principais fabricantes de cibersegurança, o DORS contará também com masterclasses exclusivas conduzidas por especialistas, que irão partilhar estratégias, melhores práticas e standards de referência em áreas cruciais das normas NIS2 e DORA.
Os interessados em participar no evento devem inscrever-se aqui.
PROGRAMA
09H00 Compliance Driven Cybersecurity
Manuel Ramalho Eanes, Executive Board Member | NOS
09H10 Digital Operations Resilience and the Relevance of Security Data
Alvaro del Hoyo, Southern Europe Technology Strategist | CrowdStrike
09H40 Technology was Following Strategy, Now Strategy is Following Technology
Paulo Vieira, Country Manager Portugal | Netskope
10H10 Control Your Security Data: Modern Pipelines for Modern SOCs
Jean-Christophe Rodrigues, Regional Sales Manager | Cribl
10H40 Portugal’s Digital Evolution: Integrating AI-Driven Security at the Point of Innovation
John Maynard, Vice President, SASE | EMEA | Palo Alto Networks
11H10 Coffee Break
11H40 Mesa Redonda – Decidir no Caos: Como os Líderes Devem Agir em Ciberataques
Bruno Cortes, Group CIO | Nors Group
Luís Morais, CISO | Galp
Paulo Plácido, Head of B2B Operations | NOS
Moderação: Contra-Almirante António Gameiro Marques
12H40 Building a Secure Future: Convergence of Networking and Cybersecurity
Fortinet
13H10 Almoço
14H30 Visibilidade, Resposta e Resiliência: Proteger a Infraestrutura em Tempo Real
Ricardo Silva, CTO & Leader, Solutions Engineering | Cisco Systems Portugal
14H45 AI-Driven Ransomware Defense: Multilayered Approach
Rui Fialho, IT Solutions Architect | Huawei Enterprise Portugal
15H00 Exposed Identities: Gaining the Upper Hand with Intelligence-Driven Defense
Javier Carreras Amorós, Sales Manager South Europe | Recorded Future
15H15 Securing Every Identity in the AI Era – From Complexity to Clarity
Nuno Silveiro, Large Enterprise Account Executive | OKTA
15H30 Cyber Resilience Considerations Across the Data Path
Pedro Morais, Data Protection Manager | HPE
15H45 Automatic Risk’s Remediation without Operations Disruption
Rui Duro, Country Manager | Check Point
16H00 Coffee Break
16H30 Mesa Redonda – Liderar a Cibersegurança em 2025: Estratégia, Resiliência e Execução
Nuno Teodoro, Vice President Group Cybersecurity | Solaris SE
Pedro Zeferino, CISO | NOS
Vitor Ventura, Lead Security Researcher | Cisco Talos
17H30 TBD
TBD
17H45 Pentesting with AI at Speed and Scale: From Exploitation Risks to Mitigations
Jorge Monteiro, CEO | Ethiack
18H00 O Estado da Transposição da NIS2: Um Guia para Empresas Internacionais
Pedro Barbosa, Founder & Lead Consultant | Skill & Reach
MASTERCLASSES
Sala 1
14H30 Implementar Continuidade de Negócios e Gestão de Crises: desafios e melhores práticas
Paulo Cardoso, Especialista em Governance, Risk and Compliance
15H00 Tabletop Exercise: Ransomware Double Extorsion em Tempo Real
Hugo Pinto, Senior Cybersecurity Engineer | Convatec
15H30 Gestão de Acessos: O Poder de Saber Quem Entra, Quando e Porquê
João Azevedo, Especialista de Cibersegurança
16H30 Segurança da Cadeia de Fornecimento: Controlar o Risco que Vem de Fora
Paulo Cardoso, Especialista em Governance, Risk and Compliance
17H00 Dominar a Gestão de Risco na Era da NIS2: Estratégias Baseadas em Standards Globais
TBD
17H30 Hunting the Unseen: Outwitting State-Sponsored Threats in Critical Infrastructure
Scott Nichols, Agile Cyber Seal
Sala 2
14H30 Gestão de Incidentes: Preparar, Responder e Recuperar com Rigor
João Azevedo, Especialista de Cibersegurança
15H00 Segurança OT: Proteger Sistemas Industriais em Ambientes Críticos
Júlio Morais, OT Security Expert
15H30 O SOC em Transformação: Da Monitorização à Resposta Inteligente com Automação
Miguel Nunes, CISO | Claranet Portugal
16H30 No Olho do Furacão: Como Gerir a Comunicação em Situação de Ciber Crise
TBD
17H00 Gestão de Ativos: Conhecer para Proteger, Controlar para Gerir o Risco
TBD
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Cibersegurança em debate na Digital Operational Resilience Summit
{{ noCommentsLabel }}