“Cidade do Desporto” do Atlético de Madrid melhora a mobilidade e os acessos ao bairro de San Blas

Trata-se de uma nova passagem subterrânea de duas faixas que passa sob a rotunda da Avenida de Arcentales em direção ao sul, conectando este enclave desportivo à rede principal da cidade para oferecer um acesso mais eficiente e seguro aos moradores, que verão ampliadas as suas opções diárias de mobilidade para circular de forma mais ágil e fluida.

O novo acesso à M-40 Sul e o desmantelamento das duas torres de alta tensão que impediam a sua abertura juntam-se a outras ações realizadas pelo Atlético de Madrid desde a sua chegada ao distrito de San Blas-Canillejas para melhorar a mobilidade numa área onde convergem várias vias.

Entre elas, destaca-se a via de serviço da M-40 Norte para os terrenos da Cidade do Desporto, que desemboca nos acessos da Saída 9A (Avenida Luis Aragonés) e da Saída 9B (Avenida Arcentales-Coslada). Esses acessos são os que atualmente são utilizados pelos veículos que se dirigem aos diferentes parques de estacionamento do estádio e são a principal via de entrada para os bairros de Las Rosas e Las Musas. O Atlético de Madrid investiu cerca de 40 milhões de euros nessas ações.

As melhorias na mobilidade do distrito, de e para o Riyadh Air Metropolitano, não só têm um impacto significativo no dia a dia dos moradores, como também permitirão reduzir entre 20 e 25 minutos os tempos de chegada e partida durante os jogos e eventos de grande afluência. Com a adaptação destas vias, a Cidade do Desporto — iniciativa impulsionada pela Câmara Municipal de Madrid e pelo Club Atlético de Madrid — cumpre o objetivo de ligar as diversas instalações em desenvolvimento às principais artérias da capital.

À infraestrutura rodoviária adequada pelo Atlético de Madrid soma-se a abertura, no passado mês de junho, de novos acessos que incluem um ramal para canalizar o tráfego proveniente da M-14 para o estádio Metropolitano e para o distrito de San Blas-Canillejas, e outro para o tráfego proveniente da M-21, o que permitiu eliminar os cruzamentos. Estas duas novas vias de circulação ligam diretamente à Cidade do Desporto, no distrito de San Blas-Canillejas, facilitando o acesso à zona em torno do estádio.

Além disso, entre os quilómetros 9 e 10 da M-40 — no nó que liga a M-14, a M-21 e a A-2 — o tráfego principal da autoestrada circular foi separado. Para isso, foram construídos dois novos ramais que desviam os veículos da M-14 e da M-21 para uma via de serviço paralela à faixa principal.

Após as medidas para melhorar a mobilidade no distrito de San Blas-Canillejas, realizadas pelo Atlético de Madrid e pelo Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável, o acesso e a saída para a zona do Riyadh Air Metropolitano e da Cidade do Desporto são muito mais fluidos e seguros.

Agora é possível chegar ao complexo desportivo a partir da M-40 Sul, tomando a saída 10 da Avenida de Arcentales; a partir da M-40 Norte, com a saída 9A da Avenida Luis Aragonés para aceder ao parque de estacionamento exterior Oeste e aos parques de estacionamento subterrâneos do estádio; a partir da M-40 Norte, com a saída 9B da Avenida de Arcentales, que dá acesso aos parques de estacionamento exteriores Sul A, Sul B e Sul C; através da via de serviço em direção sul para a M-40, que permite a saída utilizando as faixas subterrâneas na Glorieta de Arcentales; e a partir do ramal M-14 em direção sul para a M-21 em direção a Coslada, após passar pela rua de Campezo (M-214).

A «Cidade do Desporto» é a iniciativa de desenvolvimento urbano que rodeia o icónico estádio Riyadh Air Metropolitano. Este projeto de impacto positivo e com uma abordagem sustentável e inovadora ergue-se como um dos enclaves estratégicos para a transformação da cornisa nordeste de Madrid. Um espaço multiexperiencial, com o desporto como epicentro e mais de 265 000 metros quadrados destinados à sua prática, enquadrado na Parte Desportiva do Leste, uma extensão de 1 140 000 metros quadrados com cerca de 380 000 de zonas verdes.

Localizado no distrito de San Blas Canillejas, trata-se de um novo conceito transformador que redefinirá a paisagem desta zona, melhorará a experiência de vida na cidade e se tornará um legado duradouro para os madrilenos.