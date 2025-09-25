Cofares lança a campanha “MaisQueUmaProfissão” por ocasião do Dia Mundial do Farmacêutico
Com o objetivo de dar visibilidade ao compromisso dos seus cerca de 12 000 sócios e destacar o papel fundamental da farmácia como pilar da saúde pública.
Para homenageá-los neste dia, a Cofares divulgou um vídeo que mostra o compromisso e a vocação de serviço público dos seus sócios. Um trabalho que transforma as farmácias em verdadeiros espaços de saúde, onde os cidadãos não só têm acesso a medicamentos e produtos sanitários, mas também recebem atenção, aconselhamento, cuidados e educação em saúde. Desta forma, os farmacêuticos são hoje um dos profissionais de saúde mais acessíveis e próximos da população, sendo frequentemente o primeiro ponto de acesso aos cuidados de saúde.
Eduardo Pastor, presidente da Cofares, salientou o papel fundamental do farmacêutico: «hoje é mais necessário do que nunca potenciar o papel e as competências da farmácia, dotando assim os seus profissionais do reconhecimento, da proteção e das ferramentas para continuarem a ser um elo essencial na cadeia de valor do medicamento».
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Cofares lança a campanha “MaisQueUmaProfissão” por ocasião do Dia Mundial do Farmacêutico
{{ noCommentsLabel }}