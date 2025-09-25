Cofares lança a campanha “MaisQueUmaProfissão” por ocasião do Dia Mundial do Farmacêutico

Para homenageá-los neste dia, a Cofares divulgou um vídeo que mostra o compromisso e a vocação de serviço público dos seus sócios. Um trabalho que transforma as farmácias em verdadeiros espaços de saúde, onde os cidadãos não só têm acesso a medicamentos e produtos sanitários, mas também recebem atenção, aconselhamento, cuidados e educação em saúde. Desta forma, os farmacêuticos são hoje um dos profissionais de saúde mais acessíveis e próximos da população, sendo frequentemente o primeiro ponto de acesso aos cuidados de saúde.

Eduardo Pastor, presidente da Cofares, salientou o papel fundamental do farmacêutico: «hoje é mais necessário do que nunca potenciar o papel e as competências da farmácia, dotando assim os seus profissionais do reconhecimento, da proteção e das ferramentas para continuarem a ser um elo essencial na cadeia de valor do medicamento».