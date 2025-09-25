Empresas

Comissão processa Portugal por falhas no acesso a informações públicas sobre empresas

  • Lusa
  • 25 Setembro 2025

Bruxelas exige a transposição integral da diretiva omnibus relativa ao ponto de acesso único europeu (ESAP) para garantir o acesso dos investidores às informações públicas sobre as empresas.

A Comissão Europeia abriu esta quinta-feira um processo de infração a Portugal exigindo a transposição integral da diretiva omnibus relativa ao ponto de acesso único europeu (ESAP) para garantir o acesso dos investidores às informações públicas sobre as empresas.

Para além de Portugal foram ainda enviadas cartas de notificação à Áustria, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Espanha, Estónia, França, Itália, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Roménia, e Suécia, pela falta de transposição na íntegra da Diretiva (UE) 2023/2864.

O ESAP faz parte de um pacote de leis que vai criar um sistema centralizado que vai permitir que investidores e outras pessoas interessadas encontrem informações públicas de forma simples, comparável e útil, segundo um comunicado da Comissão.

O pacote legislativo prevê três fases de desenvolvimento do ESAP, com a primeira a começar em julho de 2026, quando as informações publicadas em conformidade com as regras da União Europeia (UE) começarão a ser comunicadas às autoridades nacionais competentes para serem disponibilizadas no ESAP.

Para esta primeira etapa, os Estados-membros deviam transpor as alterações introduzidas na diretiva relativa à transparência até 10 de julho de 2025, tendo agora os 15 Estados-membros visados um prazo de dois meses para concluir a transposição e comunicar as suas medidas à Comissão.

Na ausência de uma resposta satisfatória, o executivo comunitário pode decidir emitir um parecer fundamentado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Comissão processa Portugal por falhas no acesso a informações públicas sobre empresas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses

Lusa,

Esta quinta-feira, a taxa Euribor desceu a três meses para 1,980%, enquanto a seis e a 12 meses subiu para 2,109% e 2,179%, respetivamente.