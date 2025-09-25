Como os processos digitais podem ser diferenciadores na gestão de sinistros

Para que a seguradora possa ir de encontro às expetativas dos clientes atuais, torna-se fundamental possuir métodos e ferramentas capazes de responder de forma eficiente e eficaz aos desafios de uma gestão de sinistros.

Para apoiar na resposta a este desafio das companhias de seguros, a Cleva tem investido significativamente, de forma a oferecer soluções digitais modernizadas e adequadas para a gestão dos sinistros. Este novo paradigma tem como base novas ferramentas de workflow reconhecidas pelo mercado e o uso de novas tecnologias, que permitiram criar uma nova experiência de utilizador mais eficiente e colaborativa, assim como a utilização de AI nos processos para automatizar tarefas. Este novo paradigma foi materializado no que chamámos de Product Library, em que estão publicados componentes, já integrados com as soluções Vida e Não-Vida da Cleva, que podem ser adaptados de acordo com as necessidades e o desenho dos processos da companhia de seguros. Na prática, a companhia de seguros tem à sua disposição um conjunto de componentes que podem ser combinados entre si para formar um processo de negócio de gestão de sinistros.

Nesta Product Library, podem ser encontrados componentes de várias naturezas: (1) de negócio como, por exemplo, o registo de uma participação, a abertura de um sinistro, a criação de um pagamento e o cancelamento da apólice; (2) de suporte ao negócio como, por exemplo, a geração de um documento ou comunicação por e-mail/ SMS, o registo de comentários, a consulta da lista de tarefas; (3) de suporte à definição das regras de negócio como, por exemplo, a atribuição do gestor de sinistros, a definição de SLA e a conclusão automática de uma tarefa.

Adicionalmente, esta Product Library possui processos de negócio completos para as diferentes linhas de negócio como, por exemplo, Vida Risco e Danos Patrimoniais. Estes processos de negócio são construídos com base nos próprios componentes da Product Library, existindo uma gestão de processos com uma sequência de atividades pré-definida, e/ou uma gestão de caso em que não existe uma sequência de atividades pré-definida, dando assim uma maior autonomia de decisão durante a gestão do sinistro.

Com esta oferta de processos de negócio, é possível acelerar a implementação e adoção por parte das companhias. Isto é, as seguradoras podem adotar na totalidade estes processos de negócio não havendo a necessidade de atividades adicionais além da configuração. Neste cenário, a seguradora apenas necessita de definir e implementar as diferentes regras de negócio que se aplicam ao processo de negócio como, por exemplo, a determinação e a atribuição dos gestores de sinistro às tarefas, o cálculo de SLA aplicáveis às tarefas, aos subprocessos e/ou ao processo ou ainda a definição de regras para a automatização de tarefas.

Por outro lado, é também de realçar que existe a possibilidade de a companhia de seguros alterar os processos de negócio disponibilizados na Product Library ou até mesmo construir de raiz um processo de negócio.

Por fim, para permitir estender o processo de negócio para além do software Cleva, está também disponível a possibilidade de integrar componentes não Cleva nos processos de negócio. Ou seja, através de desenvolvimento adicional de software, a seguradora consegue incorporar no processo de negócio atividades que assentam em soluções de parceiros. Casos concretos de integração com software não Cleva são a integração com prestadores de serviço como médicos ou peritos, a integração com uma solução de geração de outputs ou ainda a integração com uma solução de gestão documental.

Com este novo paradigma, as seguradoras dispõem de uma solução única para a implementação de um workflow para a gestão de sinistros. Para além de uma resposta mais rápida na implementação do software, permite também responder à eficiência das operações e, principalmente, à melhoria da qualidade de resposta junto dos clientes.