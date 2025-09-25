Depois de Espanha, fintech Doutor Finanças expande para Itália

Depois de Espanha, a fintech portuguesa Doutor Finanças avançou para Itália. Até 2030, estes dois mercados deverão representar 25% da faturação da empresa.

“Itália é o segundo país a fazer parte da estratégia de internacionalização do Doutor Finanças e representa um passo determinante no crescimento do grupo. Escolhemos este mercado pelo seu potencial em áreas como crédito à habitação – estamos perante um mercado que vale cerca de 70 mil milhões de euros -, renegociação de empréstimos e aconselhamento financeiro independente“, diz Vanda de Jesus.

“O nosso objetivo é apoiar as famílias italianas na tomada de decisões financeiras conscientes, reforçando a literacia financeira, e contribuir para que, até 2030, Espanha e Itália representem 25% da faturação do grupo, consolidando a posição do Doutor Finanças como referência internacional em bem-estar financeiro”, reforça a co-CEO do Doutor Finanças, citada em comunicado.

Antonio Biffi assume a liderança do mercado italiano. “Este é um mercado com características próprias, mas cheio de oportunidades para apoiar as famílias italianas na tomada de decisões financeiras mais conscientes. Com uma equipa local comprometida, vamos replicar o modelo de sucesso do grupo, simplificar processos complexos e contribuir para reforçar a literacia financeira, consolidando a presença do Doutor Finanças neste novo mercado estratégico”, diz o diretor-geral do Doutor Finanças em Itália, citado em comunicado.

A operação neste país arrancará em “formato totalmente digital, garantindo cobertura nacional, rapidez e eficiência de custos”, informa a empresa.

Formado em Milão e Southampton, tendo vivido e trabalhado durante 20 anos em Londres nas áreas da banca de investimento e mercado de capitais, Antonio Biffi fundou a Hammer Partners Equity Independent Research, em Lugano, e cofundou várias startups.

No mercado desde 2014, o Doutor Finanças fechou 2024 com um volume de negócios de 21 milhões de euros, tendo sido responsável por 918 milhões de euros em crédito habitação e por 6.500 apólices de seguros, tendo ajudado 185 mil pessoas na melhoria das suas condições financeiras, segundo dados partilhados pela fintech. Atualmente, conta com uma equipa de 317 colaboradores, aos quais se juntam mais de 400 especialistas da rede de lojas no país.