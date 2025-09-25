Desafio Global na 9ª posição do ranking mundial Eventex Index 2025
A Desafio Global conquistou o 9º lugar no Eventex Index 2025, ranking que identifica as agências e organizadores de eventos mais premiados do mundo. Com um total de 20 prémios atribuídos nas últimas três edições, a agência liderada por Pedro Rodrigues surge assim à frente de Espanha, Itália, China e Austrália, sendo entrado no top 10 de num total de 100 agências, de 34 mercados, analisadas.
“Estar entre as 10 melhores agências do mundo é um reconhecimento que ultrapassa fronteiras e valoriza o talento e a criatividade feitos em Portugal. Este resultado é fruto da confiança dos nossos clientes e do trabalho de uma equipa que acredita no poder das ideias transformadoras“, comenta citado em comunicado Pedro Rodrigues.
Os projetos premiados este ano foram o Charged to Lead (Toyota), o Deloitte IRGA Awards 2024 (Deloitte) e o Time to ReThink (Estoril Conferences).
Para além da Desafio Global, na 60ª posição surge a GR8, que também é uma agência portuguesa.
