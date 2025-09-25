Dils: Um ano a transformar o imobiliário em Portugal

Quando Pedro Lancastre, CEO da Dils Portugal, olha para a equipa que ajuda a liderar, não hesita: “A Patrícia e o Fernando são das pessoas mais carismáticas e com mais experiência em setores completamente diferentes que conheço. Por isso, a escolha foi muito fácil e óbvia.” O que os une? Uma paixão comum pelo setor imobiliário e a partilha de valores e visão relativamente aos objetivos da empresa.

Para Patrícia Barão, Partner da Área Imobiliário Residencial da Dils, o segredo está na visão comum para a empresa e para as equipas: “É fácil trabalhar com pessoas de quem se gosta. Somos diferentes, mas une-nos a mesma vontade de fazer acontecer e de construir algo verdadeiramente disruptivo.”

Já Fernando Ferreira, Partner da Área de Imobiliário Comercial, sublinha o impacto da liderança conjunta: “Trabalhar com pessoas que nos inspiram diariamente a ser melhores, pessoal e profissionalmente, reflete-se no espírito da Dils e na ambição que partilhamos”.

Toda esta sinergia e vontade de fazer acontecer algo transformador, espelha-se naquilo que é a Dils. Apesar de ter nascido apenas em 2021, traz consigo uma herança de meio século e uma equipa multidisciplinar com operações em Itália, Portugal, Espanha e Países Baixos. Hoje, disponibiliza serviços integrados em múltiplos segmentos, através de dois grandes braços, o Imobiliário Residencial e o Imobiliário Comercial.

A chegada ao mercado nacional aconteceu em 2024, com a aquisição da Castelhana, empresa com 25 anos de experiência na área residencial e um portefólio consolidado em Lisboa, Porto e Algarve e que, só na última década geriu mais de 600 projetos de reabilitação e construção, sobretudo em empreendimentos residenciais. Esta integração, que inclui também a criação da Área de Imobiliário Comercial, com espírito de start-up, combinou legado e inovação, tradição e tecnologia, permitindo uma entrada rápida e eficaz no mercado.

No primeiro ano em território nacional, a Dils consolidou o negócio e reforçou a sua atuação no mercado imobiliário. Com 5 lojas – Lisboa, Porto, Algarve, Estoril e Comporta – o negócio do mercado residencial está presente de norte a sul do país, com uma oferta integral, seja em empreendimentos, seja no mercado dos avulsos.

A Área do Imobiliário Comercial, por outro lado, com uma equipa criada de raíz, conta com profissionais com uma média de mais de 15 anos de experiência nos diferentes segmentos que integram o imobiliário comercial. Esta divisão reúne especialistas em áreas tão diferentes como Escritórios, Retalho, Industrial, Logística e Data Centers, Hospitality, Living, Development, Avaliações, Advisory Research, entre outras.

Desde a entrada em Portugal através da Castelhana, a equipa duplicou de tamanho, passando de 85 para 170 colaboradores em apenas um ano, refletindo a ambição e o dinamismo da marca.

Combinando tradição, inovação, tecnologia e criatividade, a Dils propõe transformar as regras do setor através de uma abordagem integrada e colaborativa com recurso à inovação, à análise inteligente de dados e à experiência consolidada da sua equipa.