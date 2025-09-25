Empresa de inteligência artificial de Musk vai vender serviços ao governo dos EUA
Acordo inclui acesso das agências federais ao chatbot Grok nas suas operações. Além disso, a xAI vai destacar engenheiros para colaborar na instalação "rápida" e "eficaz" destas ferramentas de IA.
A startup de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, a xAI, assinou um contrato com a Administração Geral de Serviços dos EUA para que as agências federais possam usar o chatbot Grok nas suas operações.
Em comunicado, a empresa detalhou que o acordo contempla um pagamento de 42 cêntimos por cada uso que se faça desta IA até março de 2027.
O convénio inclui o acesso aos modelos Grok 4 e ao Grok 4 Fast. Além disso, a xAI vai destacar engenheiros para colaborar na instalação “rápida” e “eficaz” destas ferramentas de IA.
“A xAI tem a computação de IA mais potente e os modelos mais capazes do mundo. Graças ao presidente Trump […], a IA de vanguarda da xAI está agora ao alcance de todas as agências federais, o que permite ao governo dos EUA inovar mais rapidamente e cumprir a sua missão com mais eficácia do que nunca”, disse o cofundador e administrador-delegado da xAI, Elon Musk.
“O acesso generalizado a modelos avançados de IA é essencial para ter o governo eficiente e responsável que os contribuintes merecem e para cumprir a promessa do presidente Trump de que os EUA serão os vencedores da corrida mundial da IA”, disse o comissário do Serviço Federal de Aquisições, Josh Gruenbaum.
