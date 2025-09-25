Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses
Esta quinta-feira, a taxa Euribor desceu a três meses para 1,980%, enquanto a seis e a 12 meses subiu para 2,109% e 2,179%, respetivamente.
A taxa Euribor desceu esta quinta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 1,980%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,109%) e a 12 meses (2,179%).
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,109%, mais 0,006 pontos do que na quarta-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, ao ser fixada em 2,179%, mais 0,008 pontos.
- Em sentido contrário, a Euribor a três meses, que está abaixo de 2% desde 23 de setembro, recuou para 1,980%, menos 0,013 pontos. Na terça-feira, a Euribor caiu para um valor inferior a 2% pela primeira vez desde 6 de agosto.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 37,96% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,09% e 25,51%, respetivamente.
Em 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, as taxas diretoras, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença em Itália.
Em agosto, as médias mensais da Euribor subiram nos três prazos, e de forma mais acentuada a três meses. A média da Euribor em agosto subiu 0,075 pontos para 2,021% a três meses e 0,029 pontos para 2,084% a seis meses. Já a 12 meses, a média da Euribor avançou em agosto, designadamente 0,035 pontos para 2,114%.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses
{{ noCommentsLabel }}