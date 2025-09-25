Fundo de Garantia Automóvel regista mais sinistros, mas paga menos indemnizações

O Fundo de Garantia Automóvel (FGA) registou 2.309 novos processos de sinistros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 8% em termos homólogos, avançou o fundo em comunicado. Também as indemnizações pagas diminuíram 13% em termos homólogos, para 5.494 milhares de euros.

Os processos relativos a danos materiais representaram 87,5% do total (2.021 ocorrências), enquanto os casos de lesão corporal foram 280 (12,1% do universo). Neste período, foram ainda participados 8 acidentes mortais, mais 4 do que no primeiro semestre de 2024.

A reparação dos danos materiais ascendeu a 2.124 milhares de euros, tendo crescido 4% relativamente ao período homólogo. Já as indemnizações por lesão corporal atingiram 2.877 milhares de euros, mais 24% face ao mesmo período de 2024. Estas incluem danos não patrimoniais, danos patrimoniais futuros, despesas médicas, medicamentos, transportes e outros danos emergentes.

As indemnizações por morte totalizaram 493 milhares de euros, o que corresponde a uma redução homóloga de 75%, resultante da conjugação entre a diminuição do número de processos em que se verificou o pagamento de indemnizações por morte (-54%) e o decréscimo no valor médio pago nestes processos (-45%).

Após o pagamento das indemnizações, o FGA tem o direito de exigir aos responsáveis civis que incumpriram a obrigação de celebrar o seguro de responsabilidade civil automóvel o reembolso dos montantes despendidos. Neste âmbito, foram recuperados 1.384 milhares de euros.