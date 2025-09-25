Habitação

Direto “Estamos a trabalhar com a banca para encontrar novos produtos bancários”, diz Pinto Luz

O primeiro-ministro anuncia as novas medidas da estratégia "Construir Portugal" aprovadas em Conselho de Ministros. O foco está no arrendamento e licenciamento, depois do património do Estado.

Exclusivo Governo quer flexibilizar lei do arrendamento

Mariana Bandeira, António Costa,

Governo deverá aprovar em Conselho de Ministros plano alargado de promoção da construção e, no curto prazo, avalia pôr fim ao teto de 2% no aumento das rendas de novos contratos e facilitar despejos.

3