Hoje nas notícias: sauditas, Novobanco e crédito à habitação

Volkert Reig Schmidt, ex-presidente da GNB, foi afastado do Novobanco no final de agosto, na sequência da notícia de um negócio imobiliário em que há suspeitas de conflitos de interesses. Uma delegação do Conselho Empresarial Saudita-Português vai reunir-se com o secretário de Estado das Infraestruturas, com o novo aeroporto em Alcochete e as condições de venda da TAP na agenda. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

Sauditas recebidos hoje nas Infraestruturas com TAP e novo aeroporto na agenda

Uma delegação do Conselho Empresarial Saudita-Português, liderada por Alwalid Albaltan, tem um encontro agendado com o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, para a tarde desta quinta-feira. Entre os temas que deverão abordar está o interesse em “oportunidades de investimento em Portugal, em particular novos aeroportos e projetos críticos”, que incluem, por exemplo, a privatização da TAP. A delegação da Arábia Saudita inclui representantes do setor privado, mas também de organismos governamentais do país como a Autoridade Geral de Comércio Externo da Arábia Saudita, a Autoridade Saudita para a Promoção do Investimento, o Ministério do Investimento e o Ministério da Economia e do Planeamento da Arábia Saudita. Também veio um representante da Autoridade Geral para as Pequenas e Médias Empresas (a Monsha’at).

Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso pago)

Gestor do Novobanco afastado após negócio imobiliário suspeito de conflito de interesses

Volkert Reig Schmidt, ex-presidente da GNB, deixou o Grupo Novobanco no passado dia 31 de agosto, por pressões da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após ter sido noticiado um negócio promovido pela gestora de ativos de 1,5 milhões de euros, mas que podia ter sido de mais de 10 milhões, e que decorreu num alegado quadro de conflito de interesses. Em causa está uma propriedade na zona da praia do Meco, com uma capacidade construtiva de 50 mil metros quadrados, vendida em 2022, e cuja última compradora foi Ana Flor Argos, mulher de Volkert Schmidt.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

Crédito à habitação. Risco climático pode agravar spread até 0,2%

O fator climático está a tornar-se um elemento decisivo nas avaliações de risco financeiro e nas decisões de crédito. Os bancos em Portugal já têm em conta o desempenho energético dos imóveis no momento da avaliação, o que pode agravar as condições do empréstimo ou mesmo impedir o crédito. “Cada banco tem a sua política comercial, mas estamos aqui a falar, normalmente, em questões de spread, que podem ir até 0,1%/0,2% de penalização”, avança Rui Lopes, diretor-geral da rede de intermediação de crédito Simplefy.

Leia a notícia completa na Rádio Renascença (acesso livre)

Portugal é o país europeu mais vulnerável a apagões

Um estudo realizado pelo think tank britânico Ember, focado no estudo da transição energética, revela que, a par com Espanha, Portugal é o país europeu mais vulnerável a apagões. Embora o estudo coloque os dois países em pé de igualdade, a verdade é que Portugal recuperou do apagão ibérico mais tarde do que Espanha, que teve a vantagem de reiniciar a sua rede elétrica com a ajuda de França e Marrocos. “A Península Ibérica é mais vulnerável ao risco de apagões do que qualquer outro país europeu devido a ligações limitadas à rede continental”, refere o documento, assinalando como, “após o apagão, Portugal e Espanha apelaram à União Europeia para apoiar novos projetos de interligações, citando a necessidade de ligações mais fortes para evitar futuras disrupções”.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)

Curso de formação de novos PSP com duas desistências por dia

O curso de formação de novos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que decorre na Escola Prática de Torres Novas, teve início em 8 de setembro, com 633 alunos a apresentarem-se para iniciar as aulas — falhando novamente em preencher as 800 vagas definidas no despacho do Governo. No entanto, no dia 22 (passada segunda-feira), exatamente duas semanas após o começo da formação, apenas 598 aspirantes a polícias se mantinham no curso. Ou seja, 35 candidatos já desistiram, o que equivale a duas desistências por dia.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)