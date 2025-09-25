Indra aproxima-se dos 7 mil milhões de capitalização com o maior apoio dos analistas

Esta subida levou as suas ações a atingirem máximos históricos e a aproximarem-se dos 7 mil milhões de capitalização, contra os 3 mil milhões de euros de valor bolsista com que começou o ano.

A empresa beneficiou da sua aposta no setor da Defesa, mas os analistas continuam confiantes na sua valorização na bolsa. Dos 18 analistas que acompanham a empresa, 12 recomendam a compra das suas ações, quatro recomendam mantê-las e apenas dois recomendam vendê-las. Além disso, atribuem-lhe um preço médio objetivo superior a 40 euros por ação, o mais elevado da sua história.

A última empresa de análise a rever a sua recomendação foi a Bernstein. Atribui-lhe um preço-alvo de 50 euros por ação, o que representa uma subida de 28% em relação aos 39 euros a que cota atualmente.

Com esta recomendação, a entidade franco-americana junta-se ao otimismo de outras empresas de análise nos últimos meses, como a Berenberg, CaixaBank, Santander, Goldman ou Morgan Stanley.

A Berenberg iniciou este mês a sua cobertura da empresa com uma avaliação de 41 euros, uma recomendação de compra e a convicção de que a empresa «está demasiado barata para ser ignorada». Os analistas da entidade alemã destacam que os múltiplos a que cotam são atrativos, tendo em conta o potencial de crescimento que possui, e acreditam que o aumento das despesas com a defesa em Espanha se está a traduzir em oportunidades para a empresa.

Por seu lado, o Bankinter seleciona a Indra entre os seus valores preferidos para enfrentar o último trimestre do ano. Além disso, é um dos seus valores favoritos da bolsa espanhola e do setor da defesa, com um preço-alvo de 44,8 euros por título.

Outras entidades que revisaram recentemente a sua recomendação são o CaixaBank (46,2 euros), o Goldman Sachs (45 euros), o Santander (46 euros) e o Morgan Stanley (47 euros). Todos estes bancos elevaram as suas previsões de preço-alvo nos últimos meses.