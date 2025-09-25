Innovarisk entra com Liberty nos seguros ambientais complexos

A mediadora Innovarisk passou a contar com capacidade de subscrição de riscos ambientais complexos e vai alargar clientes em minas, pedreiras, indústrias pesadas ou gestão de resíduos, aceitando “riscos complexos que poucas seguradoras têm capacidade para analisar e tratar”.

Para esse efeito a Innovarisk, está a ser MGA (managing general agent) da Liberty Specialty Markets, a seguradora americana que vendeu o retalho europeu à Generali mas manteve-se a explorar os seguros especiais na região, e que “é reconhecida internacionalmente como uma referência na cobertura de riscos ambientais complexos”, explica comunicado da mediadora.

“Nos próximos meses vamos ter muitas novidades para comunicar”, disse Gonçalo Baptista, CEO da Innovarisk a ECOseguros, acrescentando que este reforço no portefólio da Innovarisk representa “um passo decisivo na consolidação da nossa posição como referência no setor dos seguros especializados em Portugal, oferecendo soluções mais abrangentes e competitivas para dar resposta às atuais necessidades do mercado e aos desafios ambientais que se colocam às empresas”.

Para além da apólice comum, as novas coberturas de Responsabilidade Ambiental da Innovarisk oferecem serviço gratuito de assistência em caso de incidente ambiental ou da sua ameaça iminente, garantia de atos dolosos e, acima de tudo, a capacidade de subscrição em nome da Liberty SM.

Fundada em 2013, a Innovarisk é uma empresa portuguesa independente a operar enquanto agência de subscrição. Está vocacionada para seguros especializados, e conta com 30 colaboradores, mais de 300 parceiros, oferece atualmente 33 produtos seguradores e tem mais de 20 milhões de euros em prémios de carteira.