Intel aborda Apple e tenta convencê-la a investir

Depois de ter recebido na semana passada um investimento de cinco mil milhões de dólares da Nvidia, que se sucedeu à entrada do Governo dos EUA no seu capital, sabe-se agora que a Intel também terá abordado a Apple para que esta se torne acionista, numa tentativa de acelerar a sua recuperação, revela a imprensa internacional.

Segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, a Intel, agora detida parcialmente pelos EUA, procura parceiros estratégicos que validem o seu plano de reestruturação. Assim, a empresa terá discutido com a Apple de estreitar a sua cooperação. As conversações ainda estão numa fase inicial e poderão não resultar num acordo final.

Em agosto, a Administração Trump interveio de forma inédita na Intel, procedendo a uma conversão de capital que lhe conferiu uma posição de cerca de 10% no capital da empresa, para apoiar a produção doméstica de semicondutores, considerada estratégica para os EUA.

A Intel enfrenta desafios significativos, depois de ter perdido a liderança tecnológica para rivais como a AMD e a Nvidia. Apesar da aproximação à Apple, segundo a Bloomberg, é improvável que a fabricante do iPhone volte a utilizar processadores Intel nos seus dispositivos, uma vez que os seus chips mais avançados são atualmente desenhados pela própria Apple e produzidos pela TSMC.

Mesmo assim, fez disparar as ações da Intel em 6,4%, para 31,22 dólares, na sessão de quarta-feira, enquanto a Apple recuou 0,83%, fechando a valer 252,31 dólares.