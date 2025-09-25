Intel aborda Apple e tenta convencê-la a investir
A Intel está a negociar com a Apple um possível investimento, numa altura em que a fabricante de semicondutores procura recuperar terreno após anos de perdas de mercado para rivais.
Depois de ter recebido na semana passada um investimento de cinco mil milhões de dólares da Nvidia, que se sucedeu à entrada do Governo dos EUA no seu capital, sabe-se agora que a Intel também terá abordado a Apple para que esta se torne acionista, numa tentativa de acelerar a sua recuperação, revela a imprensa internacional.
Segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, a Intel, agora detida parcialmente pelos EUA, procura parceiros estratégicos que validem o seu plano de reestruturação. Assim, a empresa terá discutido com a Apple de estreitar a sua cooperação. As conversações ainda estão numa fase inicial e poderão não resultar num acordo final.
Em agosto, a Administração Trump interveio de forma inédita na Intel, procedendo a uma conversão de capital que lhe conferiu uma posição de cerca de 10% no capital da empresa, para apoiar a produção doméstica de semicondutores, considerada estratégica para os EUA.
A Intel enfrenta desafios significativos, depois de ter perdido a liderança tecnológica para rivais como a AMD e a Nvidia. Apesar da aproximação à Apple, segundo a Bloomberg, é improvável que a fabricante do iPhone volte a utilizar processadores Intel nos seus dispositivos, uma vez que os seus chips mais avançados são atualmente desenhados pela própria Apple e produzidos pela TSMC.
Mesmo assim, fez disparar as ações da Intel em 6,4%, para 31,22 dólares, na sessão de quarta-feira, enquanto a Apple recuou 0,83%, fechando a valer 252,31 dólares.
