Madrid consolida-se como a comunidade de referência em matéria de livre escolha de cuidados de saúde em Espanha

O direito de escolher médico, especialista ou hospital dentro do sistema público de saúde tornou-se um dos aspetos mais valorizados pelos cidadãos em toda a Espanha, e a Comunidade de Madrid consolida-se como referência nacional em liberdade sanitária, com uma satisfação generalizada dos seus cidadãos.

Foi o que revelou um estudo realizado pela Ipsos sobre a perceção da saúde pública em Espanha, realizado em julho e baseado em 6.000 entrevistas a utilizadores da saúde pública, divulgado esta quinta-feira.

O relatório mostra que o conhecimento sobre a livre escolha é desigual em todo o país e varia de acordo com o tipo de assistência médica, com Madrid a liderar em todas as categorias. A nível nacional, o conhecimento sobre a livre escolha na assistência primária atinge 61%, mas desce para 28% em especialistas e hospitais.

Madrid é, de longe, a comunidade com maior grau de conhecimento sobre a livre escolha, com 71% no caso da assistência primária, empatada com a Andaluzia. Seguem-se Astúrias, com 65%, e Cantábria e Galiza, com 64%.

No caso da livre escolha de médico especialista, Madrid atinge 47%, seguida por La Rioja, com 35%, e Castela-La Mancha, com 31%. No outro extremo estão a Galiza (16%), Extremadura (18%) e Navarra (19%). Já na livre escolha de hospital, Madrid fica com 53%, seguida pela Cantábria com 30% e Baleares com 29%.

Por outro lado, as comunidades com menor grau de conhecimento sobre a livre escolha seriam Navarra (45%), Comunidade Valenciana (47%) e Extremadura (48%) no caso da atenção primária; Galiza (16%), Extremadura (18%) e Navarra (19%) no caso dos médicos especialistas; e Navarra e Castela e Leão (14%) e La Rioja (18%) no caso dos cuidados hospitalares.

O uso efetivo do direito é menor do que o seu conhecimento, mas com grandes diferenças territoriais. A média nacional situa-se em 45% na atenção primária, 18% na especializada e 16% na hospitalar.

Na atenção primária, as Canárias (51%), Castela-La Mancha (51%) e Andaluzia (50%) são as comunidades com maior exercício, seguidas de Madrid (49%). As percentagens mais baixas correspondem ao País Basco e Extremadura (32%) e Aragão e Navarra (34%).

No caso da assistência especializada, Madrid é líder com 26%, empatada com as Ilhas Baleares e seguida por Castela-La Mancha (23%). Na parte inferior encontram-se Aragão (10%), Galiza (12%) e Extremadura (13%).

No que diz respeito aos cuidados hospitalares, Madrid volta a destacar-se com 28%, seguida das Ilhas Baleares (23%) e Múrcia (19%), enquanto os números mais baixos correspondem às Astúrias e Castela e Leão (7%) e La Rioja (8%).

AVALIAÇÃO DOS CIDADÃOS

A avaliação média nacional da possibilidade de exercer a livre escolha situa-se em 7 em 10. Madrid volta a destacar-se, com uma pontuação de 7,8 e 42% dos cidadãos que classificam o direito como excelente. Seguem-se as Ilhas Baleares (7,3 e 33% de excelente) e o País Basco (7,2). Em contrapartida, as Ilhas Canárias (6,5) e a Extremadura (6,6) apresentam as avaliações mais baixas.

Por níveis de assistência, a média nacional situa-se num nível elevado: 8 na assistência primária e hospitalar e 7,9 no caso de médicos especialistas. Madrid e Astúrias são as comunidades mais familiarizadas com este direito e as que melhor o avaliam.

Na assistência primária, a melhor pontuação é atribuída ao País Basco, com 8,4, seguido de Madrid e Astúrias, com 8,3. Na assistência por parte de especialistas, a melhor pontuação é atribuída às Astúrias, com 8,3, à frente de Madrid e Aragão, com 8,2. No âmbito hospitalar, as avaliações mais altas são registadas nas Astúrias e nas Baleares, com 8,4, seguidas de Madrid e Múrcia, com 8,2.

A satisfação após exercer a livre escolha é, em geral, positiva em todas as comunidades, embora com diferenças: o País Basco e Madrid apresentam os níveis mais altos após a mudança, enquanto os aragoneses, asturianos e castelhanos-manchegos são os mais insatisfeitos com a mudança de hospital.

O estudo também reflete os motivos mais frequentes para mudar de profissional ou centro. No caso da Atenção Primária, predomina a insatisfação com o profissional de saúde previamente designado (26%), a busca por maior empatia com o médico (25%), seguida pela localização do centro e pela empatia do médico (25% em ambos os casos).

Na assistência especializada, o fator determinante é a insatisfação com o profissional anterior (25%), seguido pelo tempo de espera (21%) e pela empatia do médico (18%). Por último, na assistência hospitalar, a localização é o principal motivo (31%), seguido pelo tempo de espera (21%) e pela insatisfação com o serviço (17%).

Neste contexto, Madrid destaca-se como a comunidade autónoma onde a livre escolha está mais consolidada, com uma evolução positiva nos últimos quatro anos. A percentagem de madrilenos que exercem este direito cresceu em todos os níveis: de 34% em 2021 para 49% nos cuidados primários; de 17% para 26% nos cuidados especializados; e de 15% para 28% nos cuidados hospitalares. Esta tendência reflete uma mudança cultural na cidadania, mais empoderada e consciente dos seus direitos.

«Madrid não só lidera no uso efetivo do direito à livre escolha, mas também na satisfação após o exercício deste direito, o que reforça a perceção de um sistema flexível, recetivo e orientado para o paciente», afirmou a diretora de Investigação da Ipsos, Silvia Bravo.

A liderança de Madrid na livre escolha de serviços de saúde também se reflete nas preferências dos pacientes. A Fundação Jiménez Díaz volta a ser o hospital mais procurado pelos madrilenos quando exercem o seu direito de escolha, seguido pelo La Paz e pelo Gregorio Marañón. Esses centros se destacam pela sua reputação, qualidade de atendimento e acessibilidade, e concentram uma parte significativa dos pedidos de mudança por parte dos pacientes.