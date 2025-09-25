Mais de 70% da Geração Z ouve música diariamente, aponta estudo da Bauer Media Audio Portugal

O estudo realizado pela Ipsos Apeme aponta também que 54% dos inquiridos ouvem rádio FM semanalmente, enquanto 78% ouvem música ou podcasts enquanto jogam.

A geração Z integra o áudio e a música no dia-a-dia. 97% ouve conteúdos áudio semanalmente, 72% ouve música diariamente e 42% consome podcasts pelo menos uma vez por semana. A escuta é distribuída por diferentes formatos e plataformas.

Estes jovens preferem vídeos curtos, utilizam inteligência artificial e valorizam a saúde mental e privacidade digital. Os dados são do estudo “Geração Z em Portugal”, encomendado pela Bauer Media Audio Portugal à Ipsos Apeme e realizado entre março e abril, com uma amostra na fase qualitativa de 24 participantes e de 410 na quase quantitativa. O universo-alvo foram os jovens dos 16 aos 28 anos, residente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

O estudo diz também que 54% dos inquiridos ouvem rádio FM semanalmente, enquanto 78% ouvem música ou podcasts enquanto jogam. 76% consomem estes conteúdos no carro, 29% em casa e 19% nos transportes públicos.

Em média, prossegue o estudo, estes jovens utilizam até quatro dispositivos por dia e preferem vídeos curtos nas redes sociais, acompanhando-os ao longo do dia.

A inteligência artificial é utilizada por 90%, sobretudo para trabalhar e estudar. O gaming é outra área central, com 51% a jogar diariamente ou semanalmente — com uma diferença substancial entre géneros: 72% homens e 30% mulheres. Muitas vezes, a experiência é acompanhada por música ou podcasts. A escuta é fluida, integrada no multitasking e distribuída por diferentes formatos e plataformas.

“A Geração Z é, por natureza, uma geração disruptiva, com comportamentos significativamente diferentes das gerações anteriores. Este estudo dá-nos as ferramentas para criar conteúdos mais relevantes e alinhados com os jovens portugueses, que são digitais de raiz mas também profundamente conscientes e exigentes. Para a Bauer Media Audio, este conhecimento é essencial para continuar a criar experiências de áudio relevantes e inovadoras”, aponta Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, citado em comunicado.