myCRM for Insurance: Potenciar a Inteligência Comercial no Setor Segurador com Next Best Offer

Num setor altamente competitivo e orientado por dados como o das seguradoras, a capacidade de antecipar as necessidades dos clientes e propor soluções personalizadas é um fator diferenciador. O projeto myCRM for Insurance, desenvolvido no âmbito do Portugal 2030, Projeto n.º 13533 ao abrigo da linha SIID – I&D Empresarial , surge como uma resposta disruptiva a este desafio, integrando funcionalidades avançadas de automação, inteligência artificial (IA) e análise preditiva para transformar a forma como as seguradoras gerem as suas relações comerciais.

O myCRM for Insurance incorpora um conjunto robusto de processos de negócio específicos para o setor segurador, como a gestão de apólices, sinistros, propostas e campanhas comerciais. Estes processos foram otimizados com a integração nativa do Microsoft Copilot, que permite aos utilizadores interagir com os dados e funcionalidades do sistema de forma conversacional e assistida por IA, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de resposta.





Uma das funcionalidades mais promissoras da solução é o Next Best Offer (NBO) — uma ferramenta baseada em IA que analisa o histórico de interações, produtos em apólices ativas e perfis de clientes para sugerir, de forma automática e contextualizada, a próxima melhor proposta comercial. Esta funcionalidade é particularmente útil durante a consulta da ficha de cliente ou na análise de carteira, permitindo ao agente comercial identificar oportunidades de venda cruzada ou upsell com elevada probabilidade de sucesso.

A proposta de valor do NBO reside na sua capacidade de:

Aumentar a taxa de conversão ao apresentar ofertas relevantes e personalizadas;

Reduzir o tempo de resposta comercial, automatizando a análise de dados e a geração de propostas;

Melhorar a experiência do cliente, ao antecipar necessidades e apresentar soluções ajustadas ao seu perfil;

Apoiar a retenção de clientes, ao identificar lacunas na carteira e propor produtos complementares.

Visualmente, esta funcionalidade é integrada na ficha do cliente, através de uma secção dedicada que destaca os produtos que a conta ainda não possui, mas que são recomendados com base em modelos preditivos. Esta abordagem reforça a proatividade comercial e promove uma gestão mais estratégica da carteira de clientes.

A extensibilidade da solução dentro do ecossistema Microsoft é outro fator diferenciador. O myCRM for Insurance pode ser facilmente ligado a processos existentes nas organizações, como fluxos de trabalho no Power Automate, integrações com Outlook, Teams ou SharePoint, permitindo melhorar e automatizar operações já em curso.

A integração com o Power BI permite aos utilizadores aceder rapidamente a indicadores de desempenho, dashboards e análises detalhadas, facilitando a tomada de decisão baseada em dados em tempo real.

Desta forma, o myCRM for Insurance posiciona-se como uma ferramenta transformadora, que conjuga tecnologia e inteligência de negócio para potenciar os processos comerciais das seguradoras. A funcionalidade de Next Best Offer, aliada à integração com Copilot, extensibilidade no ecossistema Microsoft e capacidades analíticas com Power BI, redefine a forma como se gera valor a partir da informação do cliente.