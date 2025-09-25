Plantar Água prevê uma recuperação de até 475 milhões de litros de água por ano

Numa altura em que as alterações climáticas e a seca, particularmente sentida no Algarve, exigem respostas urgentes, o projeto Plantar Água regressa para a sua terceira edição. Com foco no restauro ecológico de áreas degradadas da Serra do Caldeirão e na melhoria do ciclo da água na região, esta iniciativa volta a afirmar-se como um contributo essencial para a resiliência dos ecossistemas.

O projeto entra agora numa nova fase, a decorrer nos próximos dois anos, focada em melhorar o ciclo da água através de uma abordagem sistémica. De que forma? Com o aumento da retenção de água nas zonas altas através de pequenas charcas e da plantação de espécies autóctones, do reforço da recarga dos aquíferos e da promoção da redução do consumo de água nas zonas agrícolas costeiras.

Desde a sua primeira edição, em 2019, que o Plantar Água já interveio em 120 hectares da Serra do Caldeirão. Foram plantadas mais de 50 mil árvores e arbustos mediterrânicos para reverter a degradação da paisagem e dos ecossistemas afetados por incêndios, de forma a recuperar o equilíbrio ambiental.

Nesta nova fase, será mantida a gestão ativa dessas áreas e recuperados mais 80 hectares de áreas degradas. Segundo a WWF, em 2056, quando a floresta estiver madura, o projeto poderá garantir a recuperação de até 400 milhões de litros de água por ano, graças à retenção natural no solo e nas plantas.

Durante os próximos anos, a WWF Portugal prevê ainda a recarga de aquíferos na ordem dos 5 milhões de litros anuais e uma redução de 70 milhões de litros por ano no uso da água na agricultura.





Ângela Morgado, diretora executiva da WWF Portugal, explica a importância deste restauro ecológico em larga escala. “É uma das soluções mais eficazes para enfrentarmos a crise climática e para devolver à natureza aquilo que lhe pertence: água, biodiversidade, ecossistemas e habitats saudáveis. Projetos como o Plantar Água demonstram que as soluções baseadas na natureza podem trazer benefícios reais para as pessoas e para o planeta”.

As empresas agrícolas locais (e, claro, o ambiente) também serão beneficiadas, através de uma vertente de capacitação e apoio técnico, cujo objetivo é melhorar a eficiência das práticas agrícolas, promovendo a rega deficitária controlada e outras boas práticas de agricultura sustentável.

Neste contexto, o Presidente da Direção da Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento do Algarve, Eng.º Macário Correia, afirma que “a agricultura moderna exige cada vez melhores comportamentos e práticas, nomeadamente na eficiência do uso da água e numa região de escassez como o Algarve. Este é um desafio para todos e esse projeto vai ao encontro dessa necessidade”.

“Acreditamos que a preservação dos recursos hídricos deve andar de mãos dadas com o envolvimento das comunidades locais. O Plantar Água é um exemplo inspirador de como é possível regenerar ecossistemas e, ao mesmo tempo, criar impacto positivo duradouro para as pessoas”, refere Luiz Felipe Schmidt, Diretor de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da Coca-Cola Portugal.

Sustentabilidade em números

Fase I e II (2019 – 2024)

50.000 árvores e arbustos plantados;

e arbustos plantados; 120 hectares restaurados;

restaurados; 18 comedouros e 8 abrigos para coelhos-bravos (principal presa do lince-ibérico em perigo de extinção) instalados;

240 milhões de litros por ano de volume estimado pela WWF Portugal de retenção de água.

Fase III (2025 – 2026)