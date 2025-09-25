Plastics Summit – Global Event 2025: Lisboa volta a ser palco de decisões estratégicas para nova era sustentável

Dez anos após o Acordo de Paris, e com as ambiciosas metas para a transição energética e a descarbonização à vista, o setor dos plásticos enfrenta um ponto de viragem. Num cenário em que as normas ESG deixam de ser recomendação para se tornarem exigência, o setor reconhece que a transformação rumo à sustentabilidade já não é uma opção, mas um imperativo. É neste contexto que se realiza o Plastics Summit – Global Event 2025 que, no dia 6 de outubro, regressa à Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Organizado pela APIP – Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, em colaboração com as congéneres de Espanha (ANAIP), Brasil (ABIPLAST/ABIEF) e México (ANIPAC A.C.), este é já o maior evento internacional de sustentabilidade e economia circular do setor e promete ser um ponto de encontro global para mais de 1.500 participantes, entre líderes empresariais, investigadores, decisores políticos e membros da sociedade civil.

Estão já confirmadas as presenças de Armindo Monteiro, Presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, e de Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia, que fará a sessão de encerramento. Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial, estará presente na sessão de abertura do jantar de warm-up do evento, que irá realizar-se no dia 5 de outubro.

Sob o mote “Rumo a uma Nova Era de Sustentabilidade Responsável e Holística”, o Plastics Summit regressa com uma agenda reforçada, depois do sucesso da sua primeira edição, em 2022. Este ano, conta com 32 oradores nacionais e internacionais e oferece tradução simultânea em cinco línguas (português, espanhol, francês, árabe e mandarim), garantindo uma experiência inclusiva e global, num evento que recebeu o alto patrocínio da Presidência da República.

O compromisso do setor com a economia circular e a sustentabilidade ambiental vai ser reforçado através da criação de um Expert Committee, a quem caberá a elaboração de um novo “Position Statement”, que dará continuidade ao documento produzido em 2022, e que visa influenciar políticas públicas a nível local, nacional e internacional. O objetivo passa por apresentá-lo na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que irá decorrer em novembro, no Brasil.

Quatro painéis, quatro perspetivas de transformação

O evento está estruturado em quatro grandes painéis temáticos, que abordarão cada um dos pilares da transformação sustentável:

Indústria Resiliente e Gestão Integrada – Em debate vai estar a capacidade de adaptação da indústria dos plásticos às alterações climáticas e às mudanças imprevisíveis do cenário global, com destaque para a descarbonização como motor de crescimento e competitividade, bem como às implicações das finanças sustentáveis nas práticas comerciais e mercados globais.

Caminhos para a Transição: Uma Abordagem Societal – Os desafios sociais da transição ecológica, desde os padrões de consumo até à comunicação ética, vão estar em destaque, com o Tratado Global dos Plásticos e a Diretiva Green Claims a ocuparem o lugar central de uma discussão sobre transparência, ética e confiança.

Manter o Looping: Melhorar a Circularidade – Neste painel, o foco vai estar na economia circular como eixo estratégico para a indústria, explorando os desafios e oportunidades da reciclagem e da recolha eficiente, em antecipação à nova Lei da Economia Circular.

Arquitetura Regenerativa de Ecossistemas: Do Berço ao Berço – Restaurar e revitalizar os ecossistemas, propondo uma economia regenerativa que valorize a biodiversidade e a saúde planetária, vai ser o tema em foco no quarto e último painel.

Durante o evento, serão apresentados os resultados das 14 áreas de atuação da Agenda Mobilizadora para Plásticos Sustentáveis, uma iniciativa da APIP, liderada pela Logoplaste Innovation Lab, aprovada no âmbito do PRR, que visa unir empresas, instituições académicas, autoridades e cidadãos em torno dos objetivos da Economia Circular Europeia e cujos objetivos passam por introduzir no mercado 21 produtos inovadores, realizar 36 publicações de carácter científico e novas patentes e reduzir em 30% a emissão de gases com efeito de estufa associada à produção.

