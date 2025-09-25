PS vai gastar mais na campanha das autárquicas do que PSD e Chega juntos

Em 30 dos 50 concelhos mais populosos do país, o PS vai ser a força política mais gastadora na campanha para as eleições autárquicas, seja em nome próprio ou em coligação, enquanto o PSD (sozinho ou em coligação com CDS, Iniciativa Liberal ou outros partidos) tem o maior orçamento em 14 das principais corridas eleitorais de 12 de outubro. De acordo com a Rádio Renascença (acesso livre), os gastos das candidaturas socialistas, de 6,2 milhões de euros, superam mesmo a soma das candidaturas do PSD (4,2 milhões) e do Chega (1,6 milhões) juntas.

Os documentos entregues à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) revelam que o movimento “Inovar Oeiras” de Isaltino Morais, que é apoiado pelo PSD, prevê gastar 376.200 euros na campanha — dos quais mais de 200 mil vêm de donativos –, sendo o maior orçamento de todas as candidaturas a votos nestas autárquicas. O montante é muito superior ao orçamento de 2021, quando gastou 285 mil euros, e é quase dez vezes superior ao orçamento do PS no concelho, de 40 mil euros.

Em Lisboa, a frente de esquerda de Alexandra Leitão vai gastar cerca de 375 mil euros, sendo o segundo maior orçamento de todas as candidaturas a votos nas autárquicas de 12 de outubro, mais de 100 mil euros acima do orçamento da campanha da coligação de Carlos Moedas (de 235 mil euros). No Porto, o cenário repete-se: a candidatura de Manuel Pizarro (PS) tem o orçamento mais elevado, de 226 mil euros, acima dos 210 mil euros orçamentados pela coligação do PSD, CDS e Iniciativa Liberal, encabeçada por Pedro Duarte. O Chega tem em Lisboa e no Porto os seus orçamentos de campanha mais elevados: 75 mil euros na candidatura de Bruno Mascarenhas e de Miguel Corte-Real.