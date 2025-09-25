Marketing

Sociedade Ponto Verde assinala “início de uma nova era” com rebranding

A marca surge agora dividida em duas dimensões: Sociedade Ponto Verde e Ponto Verde. O rebranding é assinado pela WYcreative.

O Dia Nacional da Sustentabilidade, que assinala esta quinta-feira, foi a data escolhida pela Sociedade Ponto Verde (SPV) para apresentar a sua nova identidade visual, com a marca agora dividida em duas dimensões: Sociedade Ponto Verde e Ponto Verde.

“Damos mais valor às embalagens” é a assinatura da Sociedade Ponto Verde, que tem como missão promover a reciclagem de embalagens e a sustentabilidade em Portugal. A Ponto Verde, por sua vez, tem como assinatura “Separamos juntos” e “nasce para ser a identidade visível, consistente, humana, inspiradora e mais próxima do público, responsável por mobilizar os cidadãos através de campanhas de comunicação, iniciativas de sensibilização, programas educativos e ações de proximidade”, descreve a entidade.

Assinado pela WYcreative, o rebranding simboliza “um compromisso renovado com o futuro e reflete a determinação de fazer com que a reciclagem de embalagens e a economia circular estejam cada vez mais presentes na vida dos cidadãos”.

A mudança acontece “num momento decisivo”, visto tratar-se do ano da concessão de uma nova licença que, pela primeira vez, tem a duração de dez anos. O rebranding antecipa também a celebração dos 30 anos de atividade da marca e o compromisso da SPV com o alcance das exigentes metas de reciclagem de embalagens que Portugal tem de cumprir –reciclar 65% de todas as embalagens colocadas no mercado em 2025 e 70% em 2030, descreve a SPV.

“Iniciámos uma nova década de trabalho marcada por grandes responsabilidades e metas muito ambiciosas. A nova identidade reflete, precisamente, a nossa vontade de continuar a liderar o setor, reforçando a credibilidade da Sociedade Ponto Verde junto de clientes e parceiros, mas também de nos aproximarmos e mobilizarmos os cidadãos através da marca Ponto Verde. Acreditamos que só juntos poderemos cumprir o propósito da economia circular e garantir impacto mensurável para o País e para o planeta”, afirma Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, citada em comunicado.

