Inteligência Artificial

Spotify reforça medidas para garantir transparência e combater abusos com IA

  • Lusa
  • 25 Setembro 2025

O Spotify anunciou várias medidas para incentivar artistas e editores a serem mais transparentes na utilização de IA, de modo a limitar abusos cometidos com a tecnologia. 

O Spotify anunciou esta quinta-feira o reforço de várias medidas para incentivar artistas e editores a serem mais transparentes quanto ao uso da inteligência artificial (IA), bem como para limitar certos abusos cometido com a tecnologia.

A plataforma sueca recomenda que músicos e produtores cumpram uma nova norma desenvolvida pela organização profissional DDEX, que quantifica o uso da IA e permite indicar na descrição de uma música se esta foi ou não concebida com recurso à tecnologia.

Uma vez integrados estes metadados (informações complementares às informações básicas) começam a ficar visíveis na aplicação.

Contudo, o sistema funciona numa base voluntária e o Spotify não obriga aqueles que carregam conteúdo na sua plataforma a declarar o papel da IA na sua produção, sendo que a tecnologia pode ser utilizada de muitas formas diferentes e em várias etapas do processo de produção.

Embora o Spotify refira haver uma audiência mínima para músicas totalmente cridas por IA generativa, a plataforma diz querer combater os atores mal-intencionados, que usam a tecnologia para destacar o seu conteúdo, principalmente através da manipulação de algoritmos de pesquisa e recomendação.

Neste sentido, a plataforma anunciou hoje que atualizou os seus regulamentos para “deixar mais claro que o uso não autorizado de IA (…) de ‘deepfakes’ ou outras réplicas ou imitações (sem acordo) não é permitido” e que os conteúdos em questão “serão removidos do Spotify”, informou o responsável pelo marketing musical do Spotify, Sam Duboff, citado pela France Presse (AFP).

