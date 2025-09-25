Sociedades

SRS Legal reforça equipa de Público do Porto

O sócio Vasco Moura Ramos e o associado Manuel Felício são os novos reforços da equipa do Porto da área de Direito Administrativo e Ambiente da SRS Legal.

A SRS Legal reforçou a equipa do Porto da área de Direito Administrativo e Ambiente com o sócio Vasco Moura Ramos e o associado Manuel Felício. Os advogados transitam da Cuatrecasas. Já Marléne Reis integra a firma na qualidade office manager, assegurando o apoio à gestão operacional do escritório.

É com enorme entusiasmo que acolhemos o Vasco Moura Ramos. O seu nível de expertise e experiência representam um reforço decisivo na nossa prática de Direito Público. Também a chegada do Manuel Felício e da Marlene Reis corporiza esta estratégia, garantindo maior robustez à nossa operação local”, assumem os managing partners César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo.

Com estas contratações, a SRS pretende expandir o projeto Go North e afirmar o seu escritório no Porto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

SRS Legal reforça equipa de Público do Porto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

TAP. Buscas na SRS Legal e advogado constituído arguido

Filipa Ambrósio de Sousa,

O facto do advogado ser arguido não indica que em causa possam estar suspeitas relativas à sua atuação. A lei processual penal obriga a isso, devido ao sigilo profissional dos advogados.