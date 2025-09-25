SRS Legal reforça equipa de Público do Porto
O sócio Vasco Moura Ramos e o associado Manuel Felício são os novos reforços da equipa do Porto da área de Direito Administrativo e Ambiente da SRS Legal.
A SRS Legal reforçou a equipa do Porto da área de Direito Administrativo e Ambiente com o sócio Vasco Moura Ramos e o associado Manuel Felício. Os advogados transitam da Cuatrecasas. Já Marléne Reis integra a firma na qualidade office manager, assegurando o apoio à gestão operacional do escritório.
“É com enorme entusiasmo que acolhemos o Vasco Moura Ramos. O seu nível de expertise e experiência representam um reforço decisivo na nossa prática de Direito Público. Também a chegada do Manuel Felício e da Marlene Reis corporiza esta estratégia, garantindo maior robustez à nossa operação local”, assumem os managing partners César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo.
Com estas contratações, a SRS pretende expandir o projeto Go North e afirmar o seu escritório no Porto.
