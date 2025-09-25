BRANDS' ECO Sustentabilidade e futuro em debate no 20.º Congresso APAT
O 20º Congresso da APAT vai decorrer nos dias 10 e 11 de Outubro, no Hotel Vila Galé Évora, e reunirá vários especialistas da logística e transporte para discutirem os desafios e soluções do setor.
A Associação dos Transitários de Portugal (APAT) vai reunir o setor da logística e transporte no seu 20.º Congresso, que decorrerá no Hotel Vila Galé Évora, nos dias 10 e 11 de Outubro, sob o mote “Crescer Sustentável & Permanecer Competitivo”. A Associação que já leva mais de 50 anos de existência, fundada em 1974, hoje representa cerca de 260 empresas associadas e mais de 8 mil profissionais em todo o país.
O congresso pretende lançar o debate sobre um dos maiores desafios atuais para empresas de todas as dimensões: como investir em políticas e práticas sustentáveis sem perder competitividade. O programa integrará reflexões sobre a transição energética e as crescentes exigências de conformidade ambiental, mas também sobre digitalização, inteligência artificial e cibersegurança, áreas que a APAT considera fundamentais para o futuro do setor.
Além dos associados da APAT, o evento vai contar com a participação de agentes económicos de diferentes áreas ligadas à logística — portos, operadores de terminais, armazenagem, transportadoras, tecnológicas, energia e software — e incluirá ainda a intervenção da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, através do vice-presidente Ricardo Reis, sobre o papel da entidade reguladora num tempo de rápidas transformações.
Os interessados em participar no evento devem inscrever-se aqui.
PROGRAMA
10 de Outubro
10H00 Check-in e Welcome Coffee
11H00 Discursos de Abertura
Paulo Paiva, Presidente da Mesa da Assembleia
Joaquim Pocinho, Presidente da Direção
Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora
Convidado institucional – Miguel Pinto Luz ou Luís Montenegro
11H45 Palestra Competitividade e Sustentabilidade em Contraste
Hermano Sousa, Managing Director – ESTE Shipping
12H00 Roundtable 1: Sustainability in Transport 2030
Frederico Francisco, Aerospace Engineer & Rail Expert
Dalila Tavares, Transport Director – Leroy Merlin
Francisco Alves Dias, Coordinating Associate – Miranda Law Firm
Duarte Rodrigues, COO – Grupo Sousa
Nuno Mendes, Area Manager Portugal – DAF
13H30 Almoço
15H00 Palestra Arbitragem e Gestão de Conflitos
Artur Soares Dias, Árbitro FIFA e UEFA – Relações Externas da FPF
15H45 Pitch Session & Roundtable 2: Construindo o Ecossistema Digital
Vitor Enes, Diretor Geral de Business Development – Luís Simões
Sebastian Cazajus, Fundador e CEO – CargoFive
Giovanna Cardinali, Strategy & Business Development – CargoStart
Luis Teixeira, Diretor de Negócio – F. Rego
Tânia Diogo, Supply Chain Director – LIDL
Sérgio Baptista, CEO – Xolyd
Moderação: Fernando Gonçalves, Diretor – Transportes & Negócios
17H30 Palestra Regulamentação em Tempos de Mudança
Ricardo Ferreira Reis, Vice-presidente – AMT
17h45 Palestra Conhecimento e Transformação
Teresa Themudo, Sustainability and Social Responsibility Coordinator – GRACE
18h30 Cocktail & Music Session (Cante Alentejano)
20h30 Jantar Elegante
22h00 Espetáculo I Rouxinol Faduncho
11 de Outubro
09H30 Receção e Networking
09h45 Roundtable 3: O Progresso Humano na Era da Inteligência Artificial
Paulo Feijoo, Investigador – Universidade Autónoma Lisboa
Ana Gonçalves, CEO – Euroatla
José Barros, CEO – Switch Digital
Moderação: Bruno Horta Soares, Fundador – GOVaas Governance Advisors
11h15 Palestra A Liderança Servidora
Milton de Sousa, Professor Associado – NOVA SBE
12h00 Palestra Estudo: O Potencial do Hinterland na Ligação com os Transitários
Rodrigo Gonçalves, Port Consultants Rotterdam
12h30 Do Local ao Global: Ampliando Oportunidades na Cadeia de Abastecimento Digital da Europa
Hugo Duarte Fonseca, Devlop & Leviahub
12h45 Palestra Como os Transitários podem Otimizar as Margens em Operações Internacionais?
Matilde Leitão, Senior Sales Executive – EBURY
13h00 Palestra – Apat sem Limites: Uma visão intangível do Futuro
13h15 Encerramento
António Nabo Martins, Presidente Executivo – Apat
Convidado institucional – Miguel Pinto Luz ou Luís Montenegro
