Sustentabilidade e futuro em debate no 20.º Congresso APAT

A Associação dos Transitários de Portugal (APAT) vai reunir o setor da logística e transporte no seu 20.º Congresso, que decorrerá no Hotel Vila Galé Évora, nos dias 10 e 11 de Outubro, sob o mote “Crescer Sustentável & Permanecer Competitivo”. A Associação que já leva mais de 50 anos de existência, fundada em 1974, hoje representa cerca de 260 empresas associadas e mais de 8 mil profissionais em todo o país.

O congresso pretende lançar o debate sobre um dos maiores desafios atuais para empresas de todas as dimensões: como investir em políticas e práticas sustentáveis sem perder competitividade. O programa integrará reflexões sobre a transição energética e as crescentes exigências de conformidade ambiental, mas também sobre digitalização, inteligência artificial e cibersegurança, áreas que a APAT considera fundamentais para o futuro do setor.

Além dos associados da APAT, o evento vai contar com a participação de agentes económicos de diferentes áreas ligadas à logística — portos, operadores de terminais, armazenagem, transportadoras, tecnológicas, energia e software — e incluirá ainda a intervenção da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, através do vice-presidente Ricardo Reis, sobre o papel da entidade reguladora num tempo de rápidas transformações.

Os interessados em participar no evento devem inscrever-se aqui.

PROGRAMA

10 de Outubro

10H00 Check-in e Welcome Coffee

11H00 Discursos de Abertura

Paulo Paiva, Presidente da Mesa da Assembleia

Joaquim Pocinho, Presidente da Direção

Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora

Convidado institucional – Miguel Pinto Luz ou Luís Montenegro

11H45 Palestra Competitividade e Sustentabilidade em Contraste

Hermano Sousa, Managing Director – ESTE Shipping

12H00 Roundtable 1: Sustainability in Transport 2030

Frederico Francisco, Aerospace Engineer & Rail Expert

Dalila Tavares, Transport Director – Leroy Merlin

Francisco Alves Dias, Coordinating Associate – Miranda Law Firm

Duarte Rodrigues, COO – Grupo Sousa

Nuno Mendes, Area Manager Portugal – DAF

13H30 Almoço

15H00 Palestra Arbitragem e Gestão de Conflitos

Artur Soares Dias, Árbitro FIFA e UEFA – Relações Externas da FPF

15H45 Pitch Session & Roundtable 2: Construindo o Ecossistema Digital

Vitor Enes, Diretor Geral de Business Development – Luís Simões

Sebastian Cazajus, Fundador e CEO – CargoFive

Giovanna Cardinali, Strategy & Business Development – CargoStart

Luis Teixeira, Diretor de Negócio – F. Rego

Tânia Diogo, Supply Chain Director – LIDL

Sérgio Baptista, CEO – Xolyd

Moderação: Fernando Gonçalves, Diretor – Transportes & Negócios

17H30 Palestra Regulamentação em Tempos de Mudança

Ricardo Ferreira Reis, Vice-presidente – AMT

17h45 Palestra Conhecimento e Transformação

Teresa Themudo, Sustainability and Social Responsibility Coordinator – GRACE

18h30 Cocktail & Music Session (Cante Alentejano)

20h30 Jantar Elegante

22h00 Espetáculo I Rouxinol Faduncho

11 de Outubro

09H30 Receção e Networking

09h45 Roundtable 3: O Progresso Humano na Era da Inteligência Artificial

Paulo Feijoo, Investigador – Universidade Autónoma Lisboa

Ana Gonçalves, CEO – Euroatla

José Barros, CEO – Switch Digital

Moderação: Bruno Horta Soares, Fundador – GOVaas Governance Advisors

11h15 Palestra A Liderança Servidora

Milton de Sousa, Professor Associado – NOVA SBE

12h00 Palestra Estudo: O Potencial do Hinterland na Ligação com os Transitários

Rodrigo Gonçalves, Port Consultants Rotterdam

12h30 Do Local ao Global: Ampliando Oportunidades na Cadeia de Abastecimento Digital da Europa

Hugo Duarte Fonseca, Devlop & Leviahub



12h45 Palestra Como os Transitários podem Otimizar as Margens em Operações Internacionais?

Matilde Leitão, Senior Sales Executive – EBURY

13h00 Palestra – Apat sem Limites: Uma visão intangível do Futuro

13h15 Encerramento

António Nabo Martins, Presidente Executivo – Apat

Convidado institucional – Miguel Pinto Luz ou Luís Montenegro