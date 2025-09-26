⛽ Gasóleo sobe meio cêntimo e gasolina desce um cêntimo para a semana

Na próxima semana, o preço dos combustíveis vai ter comportamentos diferentes. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir meio cêntimo, a partir desta segunda-feira, e o da gasolina deverá descer um cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,573 euros por litro de gasóleo simples e 1,706 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 0,7 cêntimos e a gasolina 0,6 cêntimos. O mercado que apontava para uma subida de meio cêntimo para ambos os combustíveis. Desde o início do ano, os preços do diesel já desceram 6,5 cêntimos e os da gasolina três cêntimos.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 1%, para 70,11 dólares por barril, mas caminham para a uma subida semanal de 4%, a maior desde o início de junho, quando Israel lançou um ataque com mísseis contra o Irão. O aumento agora foi desencadeado pela notícia de que a Rússia iria impor restrições às exportações de gasóleo, alimentando os receios de restrição da oferta.

O vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, anunciou quinta-feira que a proibição já em vigor de exportação de gasolina seria prolongada até ao final do ano, e que a proibição da exportação de gasóleo por terceiros que não os produtores seria acrescentada às restrições à gasolina. A proibição excluiria as entregas ao abrigo dos contratos de fornecimento internacionais existentes. O objetivo é garantir o abastecimento de combustível para o mercado interno, disse Novak.

“O prémio de risco geopolítico, que tem vindo a aumentar constantemente nos últimos dois meses com o intensificar dos ataques de drones ucranianos, materializou-se agora numa escassez real de oferta, em detrimento da Europa, que está estruturalmente carente de refinarias”, disse o analista da PVM, Tamas Varga, citado pela Reuters.